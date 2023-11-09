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Украина намерена поставлять Австрии российский газ без контракта на транзит - РИА Новости, 09.11.2023
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17:11 09.11.2023 (обновлено: 17:13 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/gaz-1908460121.html
Украина намерена поставлять Австрии российский газ без контракта на транзит
Украина намерена поставлять Австрии российский газ без контракта на транзит - РИА Новости, 09.11.2023
Украина намерена поставлять Австрии российский газ без контракта на транзит
Украина намерена обеспечивать поставки российского газа в Австрию даже в отсутствие транзитного контракта, вместе с партнерами из ЕС пытается найти решение для... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T17:11
2023-11-09T17:13
экономика
украина
австрия
киев
ольга стефанишина
нафтогаз украины
евросоюз
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ВЕНА, 9 ноя - РИА Новости. Украина намерена обеспечивать поставки российского газа в Австрию даже в отсутствие транзитного контракта, вместе с партнерами из ЕС пытается найти решение для этого, сообщил австрийский телеканал ORF со ссылкой на украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину. Стефанишина заверила Австрию, что Украина и дальше будет обеспечивать поставки российского газа в Австрию, даже если Киев не захочет продлевать транзитный контракт с российской стороной. "Украина вместе с партнерами из ЕС пытается найти решение, даже если оно будет сложным в юридическом и политическом плане", - сказала она в интервью ORF. Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.
https://ria.ru/20231109/gaz-1908418441.html
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экономика, украина, австрия, киев, ольга стефанишина, нафтогаз украины, евросоюз
Экономика, Украина, Австрия, Киев, Ольга Стефанишина, Нафтогаз Украины, Евросоюз
Украина намерена поставлять Австрии российский газ без контракта на транзит

ORF: Украина намерена поставлять Австрии газ РФ даже без транзитного контракта

CC BY 4.0 / РБК-Україна/Віталій Носач / Ольга Стефанишина
Ольга Стефанишина - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
CC BY 4.0 / РБК-Україна/Віталій Носач /
Ольга Стефанишина. Архивное фото
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ВЕНА, 9 ноя - РИА Новости. Украина намерена обеспечивать поставки российского газа в Австрию даже в отсутствие транзитного контракта, вместе с партнерами из ЕС пытается найти решение для этого, сообщил австрийский телеканал ORF со ссылкой на украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.
Стефанишина заверила Австрию, что Украина и дальше будет обеспечивать поставки российского газа в Австрию, даже если Киев не захочет продлевать транзитный контракт с российской стороной. "Украина вместе с партнерами из ЕС пытается найти решение, даже если оно будет сложным в юридическом и политическом плане", - сказала она в интервью ORF.
Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.
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ЭкономикаУкраинаАвстрияКиевОльга СтефанишинаНафтогаз УкраиныЕвросоюз
 
 
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