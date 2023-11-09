https://ria.ru/20231109/foto-1908521769.html
В МВД Дагестана призвали девушек не отправлять мужчинам интимные фото
В МВД Дагестана призвали девушек не отправлять мужчинам интимные фото - РИА Новости, 09.11.2023
В МВД Дагестана призвали девушек не отправлять мужчинам интимные фото
Руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева призвала девушек не отправлять мужчинам свои интимные фото и видео, поскольку это может обернуться... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T21:48
2023-11-09T21:48
2023-11-09T21:48
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 9 ноя - РИА Новости. Руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева призвала девушек не отправлять мужчинам свои интимные фото и видео, поскольку это может обернуться неприятностями, обращение опубликовано в ее личном Telegram-канале. Гариева отмечает, что "принц на белом коне" иногда оказывается "козлом на изможденном ишаке". "Как бы вы ни влюблялись, как бы ни очаровывались этим принцем, не теряйте рассудка! Не исключайте возможность ссоры и разрыва отношений! Ведь убежденные в вечном счастье и его благородстве, вы смело и бездумно отправляете свои интимные фото и видео. Распахивая не только душу, но и тело без остатка. Но! Вот вы разругались и разошлись, одумались и удалили все у себя, а у него осталось!" – пишет Гариева. По ее словам, хватает "негодяев", которые решат воспользоваться откровенными снимками, чтобы отомстить либо шантажировать и вымогать деньги, угрожая распространить фото и видео. Гариева признается, что многие пострадавшие девушки пишут ей с просьбой о помощи, но при этом не хотят раскрывать своей личности. "Вы просите помочь, но связываете мне руки анонимностью. Я понимаю ваши страхи, но сохраняя вашу тайну, без помощи коллег я ничего сделать не могу", – отмечает она.
https://ria.ru/20220609/vymogatelstvo-1794189330.html
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республика дагестан, россия
Республика Дагестан, Россия
В МВД Дагестана призвали девушек не отправлять мужчинам интимные фото
Пресс-служба МВД Дагестана призвала девушек не отправлять мужчинам интимные фото