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Заседание XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 09.11.2023
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10:45 09.11.2023
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Заседание XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Заседание XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 09.11.2023
Заседание XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:45
2023-11-09T10:45
россия
казахстан
владимир путин
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Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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353
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353
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Путин на заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Путин на заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
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россия, казахстан, владимир путин, видео
Россия, Казахстан, Владимир Путин
Заседание XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
2023-11-09T10:45
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Заседание XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
 
РоссияКазахстанВладимир Путин
 
 
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