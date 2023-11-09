https://ria.ru/20231109/forum-1908327525.html
Заседание XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Заседание XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 09.11.2023
Заседание XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:45
2023-11-09T10:45
2023-11-09T10:45
россия
казахстан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908322583_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b839fff07a0f1c511d65bc39f3b2e224.jpg
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908322583_88:0:999:683_1920x0_80_0_0_d4c556b48e398fb6fe31737d0de28b0c.jpg
Путин на заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Путин на заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
2023-11-09T10:45
true
PT48M13S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, владимир путин, видео
Россия, Казахстан, Владимир Путин
Заседание XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
2023-11-09T10:45
true
PT48M13S
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.