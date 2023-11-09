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Пранкеры обсудили с премьером Эстонии возможную помощь Украине - РИА Новости, 09.11.2023
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12:39 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/estoniya-1908369833.html
Пранкеры обсудили с премьером Эстонии возможную помощь Украине
Пранкеры обсудили с премьером Эстонии возможную помощь Украине - РИА Новости, 09.11.2023
Пранкеры обсудили с премьером Эстонии возможную помощь Украине
Эстония готова помочь Украине решить вопросы вокруг поставок зерна, страна уже обратилась с такой инициативой к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:39
2023-11-09T12:39
россия
эстония
украина
урсула фон дер ляйен
кайя каллас
владимир путин
оон
еврокомиссия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Эстония готова помочь Украине решить вопросы вокруг поставок зерна, страна уже обратилась с такой инициативой к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в беседе с пранкерами Лексусом (Алексей Столяров) и Вованом (Владимир Кузнецов), которые представились африканским политиком. "Мы пытаемся работать над решением проблемы поставок зерна с Украины, но Россия действительно пытается всячески этому препятствовать, потому что зерно не под санкциями. Эстония готова помочь с транзитом зерна, это немного дороже, но все же осуществимо", - сказала она пранкерам. Каллас также сообщила, что уже обратилась с соответствующей инициативой к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. "Что касается зерна, я также написала письмо председателю Еврокомиссии, предложив эту альтернативу. Мы можем помочь, чтобы украинское зерно проходило через наши порты, а это примерно дополнительное увеличение объема на 25% ", - добавила политик. По ее словам, вариант, предложенный Эстонией, предусматривает расходы со стороны Брюсселя, что может помешать его одобрению. "Это могло бы помочь в текущей ситуации, но, конечно, это немного дороже, и об этом было мое письмо, если, конечно, ЕС готов оплатить промежуточные расходы", - резюмировала премьер-министр. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20231109/ukraina-1908358572.html
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россия, эстония, украина, урсула фон дер ляйен, кайя каллас, владимир путин, оон, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Россия, Эстония, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Кайя Каллас, Владимир Путин, ООН, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Пранкеры обсудили с премьером Эстонии возможную помощь Украине

Пранкеры обсудили с премьером Эстонии помощь Украине с транзитом зерна

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Эстония готова помочь Украине решить вопросы вокруг поставок зерна, страна уже обратилась с такой инициативой к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в беседе с пранкерами Лексусом (Алексей Столяров) и Вованом (Владимир Кузнецов), которые представились африканским политиком.
«
"Мы пытаемся работать над решением проблемы поставок зерна с Украины, но Россия действительно пытается всячески этому препятствовать, потому что зерно не под санкциями. Эстония готова помочь с транзитом зерна, это немного дороже, но все же осуществимо", - сказала она пранкерам.
Каллас также сообщила, что уже обратилась с соответствующей инициативой к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
"Что касается зерна, я также написала письмо председателю Еврокомиссии, предложив эту альтернативу. Мы можем помочь, чтобы украинское зерно проходило через наши порты, а это примерно дополнительное увеличение объема на 25% ", - добавила политик.
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По ее словам, вариант, предложенный Эстонией, предусматривает расходы со стороны Брюсселя, что может помешать его одобрению.
"Это могло бы помочь в текущей ситуации, но, конечно, это немного дороже, и об этом было мое письмо, если, конечно, ЕС готов оплатить промежуточные расходы", - резюмировала премьер-министр.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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