https://ria.ru/20231109/erdogan-1908425578.html

Турция готова стать гарантом урегулирования в Газе, заявил Эрдоган

Турция готова стать гарантом урегулирования в Газе, заявил Эрдоган - РИА Новости, 09.11.2023

Турция готова стать гарантом урегулирования в Газе, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с иранским коллегой Эбрахимом Раиси подчеркнул готовность Турции содействовать решению ситуации в Газе, взяв на РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:23

2023-11-09T15:23

2023-11-09T15:24

в мире

турция

израиль

реджеп тайип эрдоган

организация исламского сотрудничества

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с иранским коллегой Эбрахимом Раиси подчеркнул готовность Турции содействовать решению ситуации в Газе, взяв на себя ответственность гаранта. Эрдоган провел встречу с Раиси в Ташкенте, куда он отправился для участия в заседании 16-го саммита Организации экономического сотрудничества. "В ходе встречи были обсуждены вопросы гуманитарного кризиса, возникшего в результате атак Израиля на сектор Газа, и необходимые шаги для его урегулирования, а также турецко-иранские отношения и региональная повестка дня. Президент Эрдоган заявил, что прекращение атак Израиля послужит миру в регионе и во всем мире и что Организация исламского сотрудничества на предстоящем на внеочередном саммите должна приложить усилия для достижения справедливого решения", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган подчеркнул готовность Турции содействовать решению вопроса, взяв на себя ответственность гаранта, и заявил, что исламский мир должен занять общую позицию и усилить давление на Израиль.

https://ria.ru/20231108/irail-1908268993.html

турция

израиль

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, израиль, реджеп тайип эрдоган, организация исламского сотрудничества, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году