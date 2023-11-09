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Турция готова стать гарантом урегулирования в Газе, заявил Эрдоган - РИА Новости, 09.11.2023
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15:23 09.11.2023 (обновлено: 15:24 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/erdogan-1908425578.html
Турция готова стать гарантом урегулирования в Газе, заявил Эрдоган
Турция готова стать гарантом урегулирования в Газе, заявил Эрдоган - РИА Новости, 09.11.2023
Турция готова стать гарантом урегулирования в Газе, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с иранским коллегой Эбрахимом Раиси подчеркнул готовность Турции содействовать решению ситуации в Газе, взяв на РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:23
2023-11-09T15:24
в мире
турция
израиль
реджеп тайип эрдоган
организация исламского сотрудничества
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с иранским коллегой Эбрахимом Раиси подчеркнул готовность Турции содействовать решению ситуации в Газе, взяв на себя ответственность гаранта. Эрдоган провел встречу с Раиси в Ташкенте, куда он отправился для участия в заседании 16-го саммита Организации экономического сотрудничества. "В ходе встречи были обсуждены вопросы гуманитарного кризиса, возникшего в результате атак Израиля на сектор Газа, и необходимые шаги для его урегулирования, а также турецко-иранские отношения и региональная повестка дня. Президент Эрдоган заявил, что прекращение атак Израиля послужит миру в регионе и во всем мире и что Организация исламского сотрудничества на предстоящем на внеочередном саммите должна приложить усилия для достижения справедливого решения", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган подчеркнул готовность Турции содействовать решению вопроса, взяв на себя ответственность гаранта, и заявил, что исламский мир должен занять общую позицию и усилить давление на Израиль.
https://ria.ru/20231108/irail-1908268993.html
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в мире, турция, израиль, реджеп тайип эрдоган, организация исламского сотрудничества, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, Организация исламского сотрудничества, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Турция готова стать гарантом урегулирования в Газе, заявил Эрдоган

Эрдоган на встрече с Раиси: Турция готова стать гарантом урегулирования в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе
Разрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе . Архивное фото
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АНКАРА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с иранским коллегой Эбрахимом Раиси подчеркнул готовность Турции содействовать решению ситуации в Газе, взяв на себя ответственность гаранта.
Эрдоган провел встречу с Раиси в Ташкенте, куда он отправился для участия в заседании 16-го саммита Организации экономического сотрудничества.
«
"В ходе встречи были обсуждены вопросы гуманитарного кризиса, возникшего в результате атак Израиля на сектор Газа, и необходимые шаги для его урегулирования, а также турецко-иранские отношения и региональная повестка дня. Президент Эрдоган заявил, что прекращение атак Израиля послужит миру в регионе и во всем мире и что Организация исламского сотрудничества на предстоящем на внеочередном саммите должна приложить усилия для достижения справедливого решения", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган подчеркнул готовность Турции содействовать решению вопроса, взяв на себя ответственность гаранта, и заявил, что исламский мир должен занять общую позицию и усилить давление на Израиль.
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В миреТурцияИзраильРеджеп Тайип ЭрдоганОрганизация исламского сотрудничестваОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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