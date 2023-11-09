https://ria.ru/20231109/dovse-1908354039.html

Сенатор заявил, что США спровоцировали выход России из ДОВСЕ

Сенатор заявил, что США спровоцировали выход России из ДОВСЕ - РИА Новости, 09.11.2023

Сенатор заявил, что США спровоцировали выход России из ДОВСЕ

США спровоцировали выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), члены НАТО саботировали выполнение положений документа, заявил РИА... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:42

2023-11-09T11:42

2023-11-09T11:42

россия

сша

виктор бондарев

приостановка участия россии в довсе

совет федерации рф

безопасность

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. США спровоцировали выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), члены НАТО саботировали выполнение положений документа, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. В ночь на 7 ноября Россия окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Ранее соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. В связи с выходом России из ДОВСЕ российский МИД заявил, что не видит возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока "наглядно показали свою недоговороспособность". Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что возможности вернуться к ДОВСЕ не будет, пока Запад не откажется от враждебной политики. При этом члены НАТО, участвующие в ДОВСЕ, решили сами также приостановить участие в договоре на фоне выхода России, заявив, что в противном случае "ситуация была бы неустойчивой". Белый дом заявил, что выход России из ДОВСЕ разочаровывает, и Москва, по мнению координатора стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Джона Кирби, не оставила Вашингтону выбора, кроме как тоже выйти из договора. "США приостанавливают выполнение обязательств по ДОВСЕ 7 декабря 2023 года. Ранее Россия завершила процедуру выхода из этого договора. Однако несмотря на такую очередность денонсации, именно США первыми спровоцировали ее", - отметил Бондарев. По словам сенатора, договор сам по себе изначально был невыгодным для России, составленным "на закате" Советского Союза на условиях, не учитывавших наши национальные интересы. Предпринимались попытки привести ДОВСЕ к более приемлемому варианту, однако соглашение об адаптации договора не было ратифицировано странами НАТО. "Выход России из ДОВСЕ нельзя назвать спонтанным. Предпосылки к этому наблюдались уже давно. Еще 13 июля 2007 года президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении его действия. Мораторий был обусловлен целым рядом факторов", - отметил законодатель. В частности, уклонением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Чехии от оформления изменений в составе групп государств-участников ДОВСЕ в связи с их присоединением к НАТО, добавил он. Кроме того, Бондарев указал на "превышение государствами-участниками ДОВСЕ, присоединившимися к НАТО, "групповых" ограничений договора в результате расширения НАТО; негативное воздействие планируемого размещения обычных вооружений США на территории Болгарии и Румынии, на соблюдение "групповых" ограничений ДОВСЕ". Сенатор отметил и невыполнение рядом государств-участников ДОВСЕ принятого в Стамбуле политического обязательства об ускоренной ратификации Соглашения об адаптации; невыполнение Венгрией, Польшей, Словакией и Чехией принятых в Стамбуле обязательств по корректировке территориальных предельных уровней; Также Бондарев обратил внимание на "негативное воздействие неучастия Латвии, Литвы и Эстонии в ДОВСЕ (которое привело к появлению территории, "свободной" от ограничений на размещение обычных вооружений, в том числе и вооружений других стран) на выполнение Россией своих собственных обязательств по договору на северо-западе Российской Федерации". "То есть другие участники открыто нарушали или исподтишка саботировали нормы документа. Необходимо отметить, что ДОВСЕ - далеко не первый и не единственный договор, который саботировали США. ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), СНВ-3 (Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), Договор по открытому небу - это лишь небольшой перечень документов, обязательствами по которым США пренебрегли", - заключил Бондарев.

https://ria.ru/20231108/dovse-1908114131.html

https://ria.ru/20231108/dovse-1908021297.html

https://ria.ru/20231107/dogovor-1907932766.html

https://ria.ru/20231107/dovse-1907139974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, виктор бондарев, приостановка участия россии в довсе, совет федерации рф, безопасность