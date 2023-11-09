https://ria.ru/20231109/donetsk-1908499165.html

Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 09.11.2023

Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

Украинские войска в 16.40 сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T19:51

2023-11-09T19:51

2023-11-09T19:51

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 16.40 сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.40 - город Донецк (Кировский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, в 18.00 ВСУ открыли огонь по Горловке, выпустив по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сцкк