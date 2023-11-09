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Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 09.11.2023
Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Украинские войска в 16.40 сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T19:51
2023-11-09T19:51
2023-11-09T19:51
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 16.40 сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.40 - город Донецк (Кировский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, в 18.00 ВСУ открыли огонь по Горловке, выпустив по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
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донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
СЦКК: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка