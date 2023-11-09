https://ria.ru/20231109/dokumenty-1908347691.html

Путин рассказал о документах, подготовленных для подписания с Казахстаном

Путин рассказал о документах, подготовленных для подписания с Казахстаном - РИА Новости, 09.11.2023

Путин рассказал о документах, подготовленных для подписания с Казахстаном

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к подписанию на форуме Межрегионального сотрудничества России и Казахстана подготовлены документы, общая сумма которых... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:10

2023-11-09T11:10

2023-11-09T11:23

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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что к подписанию на форуме Межрегионального сотрудничества России и Казахстана подготовлены документы, общая сумма которых составляет порядка 100 миллионов долларов.XIX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств проходит в Астане."Насколько я знаю, к подписанию по итогам нынешнего форума подготовлен целый ряд новых соглашений и меморандумов, а также коммерческих контрактов на общую сумму порядка 100 миллионов долларов. Это наглядно демонстрирует, как успешно развиваются российско-казахстанские экономические отношения", - сказал Путин в своем выступлении на форуме.Он отметил, что на форуме собрались представители более 30 регионов двух стран - руководители органов власти, законодатели, представители министерств и ведомств, бизнеса, научных кругов. По его словам, на сегодняшний день 76 регионов РФ установили прямые партнерские связи с Казахстанскими областями, пополняется и договорная база регионального взаимодействия, насчитывающая более 60 соглашений между правительствами регионов двух стран."Во многом благодаря вашей активной и инициативной работе сотрудничество по линии регионов двух наших стран продолжает углубляться, вовлекать новых участников, наполняться конкретным содержанием", - добавил президент России, обращаясь к участникам форума.

https://ria.ru/20231108/aes-1908049367.html

https://ria.ru/20231109/rossiya_kazakhstan-1908134166.html

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казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, экономика, в мире