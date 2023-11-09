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Калининградский суд нашел доказательства геноцида народов СССР в прессе - РИА Новости, 09.11.2023
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17:01 09.11.2023 (обновлено: 17:04 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/dokazatelstva-1908455813.html
Калининградский суд нашел доказательства геноцида народов СССР в прессе
Калининградский суд нашел доказательства геноцида народов СССР в прессе - РИА Новости, 09.11.2023
Калининградский суд нашел доказательства геноцида народов СССР в прессе
Только немцы должны проживать на оккупированных территориях СССР, остальные должны быть уничтожены - такое заявление было сделано в немецкой прессе 1942 года,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T17:01
2023-11-09T17:04
ссср
россия
германия
калининградский областной суд
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КАЛИНИНГРАД, 9 ноя - РИА Новости. Только немцы должны проживать на оккупированных территориях СССР, остальные должны быть уничтожены - такое заявление было сделано в немецкой прессе 1942 года, выдержку из статьи в ходе четвертого заседания по геноциду народов СССР на территории Восточной Пруссии зачитала судья Калининградского областного суда Елена Чашина. Калининградский суд в четверг приступил к исследованию письменных документов из материалов дела, трансляция заседания ведется на странице просветительского проекта "Без срока давности" в соцсети "Вконтакте". "Нашей задачей является не германизировать восток - научить немецкому языку, или немецким законам - а добиться того, чтобы на востоке жили только люди немецкой германской крови", - зачитала судья текст статьи. Она также зачитала документы Генерального плана "Ост", который стал обширной программой закрепления господства нацистской Германии в Восточной Европе. Он предусматривал принудительное выселение с территории оккупированных областей СССР до 85 процентов населения. Кроме того, суд изучил директивы и различные документы нацистской Германии, согласно которым славяне признаются неполноценной нацией, и оправдывает свое существование лишь потому, что предназначается для службы германской расе. Ранее прокуратурой установлено, что на территории области действовало не менее 56 специализированных лагерей, в которых советские граждане и военнопленные содержались в нечеловеческих условиях, их понуждали к непосильному труду, лишали пищи, заражали особо опасными заболеваниями, подвергали избиениям, жестоким пыткам. Только через один из лагерей "Шталаг-1А-Стаблак" прошло свыше 90 тысяч советских военнопленных, массовая смертность которых не поддается исчислению. Более 30 тысяч советских граждан умерло от голода и сыпного тифа, а также замучено гестаповцами с августа 1941 года по май 1942 года в концентрационном лагере в города Эбенроде (нынешний Нестеров). В основу положены архивные документы, материалы уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по статье 357 УК РФ "Геноцид". Дело поступило в Калининградский областной суд 13 октября 2023 года, в нем 15 томов, часть из которых содержит сведения, составляющие государственную тайну. Суд в Калининградской области по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже 17-м в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Московской, Волгоградской, Калужской областях, Краснодарском крае, в Республике Крым, Ленобласти, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Белгородской области.
https://ria.ru/20231106/genotsid-1907732383.html
https://ria.ru/20231024/genotsid-1904985655.html
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ссср, россия, германия, калининградский областной суд
СССР, Россия, Германия, Калининградский областной суд
Калининградский суд нашел доказательства геноцида народов СССР в прессе

Калининградский суд нашел доказательства геноцида народов СССР в немецкой прессе

© РИА НовостиУзники концентрационного лагеря Освенцим
Узники концентрационного лагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости
Узники концентрационного лагеря Освенцим. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 9 ноя - РИА Новости. Только немцы должны проживать на оккупированных территориях СССР, остальные должны быть уничтожены - такое заявление было сделано в немецкой прессе 1942 года, выдержку из статьи в ходе четвертого заседания по геноциду народов СССР на территории Восточной Пруссии зачитала судья Калининградского областного суда Елена Чашина.
Калининградский суд в четверг приступил к исследованию письменных документов из материалов дела, трансляция заседания ведется на странице просветительского проекта "Без срока давности" в соцсети "Вконтакте".
Руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева на пресс-брифинге - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Историк призвала доводить до Запада факты о геноциде народов СССР нацистами
6 ноября, 16:21
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"Нашей задачей является не германизировать восток - научить немецкому языку, или немецким законам - а добиться того, чтобы на востоке жили только люди немецкой германской крови", - зачитала судья текст статьи.
Она также зачитала документы Генерального плана "Ост", который стал обширной программой закрепления господства нацистской Германии в Восточной Европе. Он предусматривал принудительное выселение с территории оккупированных областей СССР до 85 процентов населения. Кроме того, суд изучил директивы и различные документы нацистской Германии, согласно которым славяне признаются неполноценной нацией, и оправдывает свое существование лишь потому, что предназначается для службы германской расе.
Ранее прокуратурой установлено, что на территории области действовало не менее 56 специализированных лагерей, в которых советские граждане и военнопленные содержались в нечеловеческих условиях, их понуждали к непосильному труду, лишали пищи, заражали особо опасными заболеваниями, подвергали избиениям, жестоким пыткам. Только через один из лагерей "Шталаг-1А-Стаблак" прошло свыше 90 тысяч советских военнопленных, массовая смертность которых не поддается исчислению. Более 30 тысяч советских граждан умерло от голода и сыпного тифа, а также замучено гестаповцами с августа 1941 года по май 1942 года в концентрационном лагере в города Эбенроде (нынешний Нестеров).
В основу положены архивные документы, материалы уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по статье 357 УК РФ "Геноцид". Дело поступило в Калининградский областной суд 13 октября 2023 года, в нем 15 томов, часть из которых содержит сведения, составляющие государственную тайну.
Суд в Калининградской области по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже 17-м в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Московской, Волгоградской, Калужской областях, Краснодарском крае, в Республике Крым, Ленобласти, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Белгородской области.
Дети, заключенные концентрационного лагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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24 октября, 17:11
 
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