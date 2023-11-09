https://ria.ru/20231109/dnyao-1908421727.html

Россия и Казахстан поддерживают меры по нераспространению ядерного оружия

Россия и Казахстан поддерживают меры по нераспространению ядерного оружия - РИА Новости, 09.11.2023

Россия и Казахстан поддерживают меры по нераспространению ядерного оружия

Россия и Казахстан поддерживают многосторонние механизмы в нераспространении ядерного оружия в соответствии с основными принципами Договора о нераспространении... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:14

2023-11-09T15:14

2023-11-09T17:38

казахстан

россия

владимир путин

касым-жомарт токаев

в мире

договор о нераспространении ядерного оружия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан поддерживают многосторонние механизмы в нераспространении ядерного оружия в соответствии с основными принципами Договора о нераспространении ядерного оружия, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля. "Выступать в поддержку многосторонних механизмов в области нераспространения ядерного оружия в соответствии с основными принципами Договора о нераспространении ядерного оружия – ключевого инструмента в сфере ядерного нераспространения, разоружения и мирного использования атомной энергии", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20231109/rossiya_kazakhstan-1908134166.html

казахстан

россия

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Церемония подписания документов в Астане Церемония подписания документов в Астане 2023-11-09T15:14 true PT1M51S

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казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире, договор о нераспространении ядерного оружия