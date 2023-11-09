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Россия и Казахстан поддерживают меры по нераспространению ядерного оружия - РИА Новости, 09.11.2023
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15:14 09.11.2023 (обновлено: 17:38 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/dnyao-1908421727.html
Россия и Казахстан поддерживают меры по нераспространению ядерного оружия
Россия и Казахстан поддерживают меры по нераспространению ядерного оружия - РИА Новости, 09.11.2023
Россия и Казахстан поддерживают меры по нераспространению ядерного оружия
Россия и Казахстан поддерживают многосторонние механизмы в нераспространении ядерного оружия в соответствии с основными принципами Договора о нераспространении... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:14
2023-11-09T17:38
казахстан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
в мире
договор о нераспространении ядерного оружия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан поддерживают многосторонние механизмы в нераспространении ядерного оружия в соответствии с основными принципами Договора о нераспространении ядерного оружия, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля. "Выступать в поддержку многосторонних механизмов в области нераспространения ядерного оружия в соответствии с основными принципами Договора о нераспространении ядерного оружия – ключевого инструмента в сфере ядерного нераспространения, разоружения и мирного использования атомной энергии", - говорится в заявлении.
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Церемония подписания документов в Астане
Церемония подписания документов в Астане
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казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире, договор о нераспространении ядерного оружия
Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, В мире, Договор о нераспространении ядерного оружия
Россия и Казахстан поддерживают меры по нераспространению ядерного оружия

РФ и Казахстан выступили в поддержку мер по нераспространению ядерного оружия

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан поддерживают многосторонние механизмы в нераспространении ядерного оружия в соответствии с основными принципами Договора о нераспространении ядерного оружия, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
"Выступать в поддержку многосторонних механизмов в области нераспространения ядерного оружия в соответствии с основными принципами Договора о нераспространении ядерного оружия – ключевого инструмента в сфере ядерного нераспространения, разоружения и мирного использования атомной энергии", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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КазахстанРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевВ миреДоговор о нераспространении ядерного оружия
 
 
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