https://ria.ru/20231109/detsad-1908399735.html

В ГД призвали разобраться в ЧП с детьми, доставленными в полицию из детсада

В ГД призвали разобраться в ЧП с детьми, доставленными в полицию из детсада - РИА Новости, 09.11.2023

В ГД призвали разобраться в ЧП с детьми, доставленными в полицию из детсада

Первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая поддержала решение уполномоченного по правам ребёнка в... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:09

2023-11-09T14:09

2023-11-09T14:09

общество

госдума рф

ольга ярославская

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая поддержала решение уполномоченного по правам ребёнка в Москве Ольги Ярославской взять на контроль ситуацию с детьми, доставленными из частного детского сада в отделение полиции, добавив, что нужно выяснить статус учреждения. Telegram-канал МВД Медиа сообщил, что 28 октября московской Роспотребнадзор сообщил в полицию об организации незаконного детского сада в квартире жилого дома на улице Волкова в Москве. Полицейские обнаружили в указанной квартире восемь детей. Документов на организацию детсада у взрослых не было. По информации ведомства, шестерых детей доставили в полицию для дальнейшей передачи родителям. Как ранее рассказал РИА Новости основатель сети детских садов Smile Fish Иван Сорокин, он считает, что все необходимые документы были предоставлены, но, несмотря на это, детей, младшему из которых нет и двух лет, посадили в полицейские машины, отвезли в отдел, где удерживали до 17 часов. По его словам, планируется обращение в прокуратуру и Следственный комитет о превышении должностных полномочий и незаконном изъятии детей. Ярославская в своем Telegram-канале задалась вопросом, на каком основании дети были увезены из детского сада, почему сотрудники полиции не передали малышей законным представителям на территории детского сада и зачем нужно было подвергать их стрессу. Она сообщила РИА Новости, что взяла под личный контроль ситуацию, отметив, что она "требует незамедлительной и комплексной проверки". "В данной конкретной ситуации полностью согласна с Ольгой Владимировной Ярославской, что как минимум надо было вызвать родителей. Поэтому, конечно, прежде всего надо разобраться, какой был статус у этого учреждения (детский сад или группа присмотра) и дальше смотреть, почему такая ситуация произошла с детьми", - сказала Буцкая РИА Новости. Она отметила, что проверять детские сады должны соответствующие уполномоченные органы, вся нормативная база для этого есть. Также парламентарий рассказала, что детский сад и "группа присмотра и ухода" за детьми - это разные вещи, и они имеют разные требования. "Если это частный детский сад, то там должны соблюдаться соответствующие нормы пребывания ребенка. Чтобы там была комната, где дети играют, и комната, где дети спят, и отдельные места для прогулок детей и для питания. А еще есть группы, которые так называются "группы присмотра и ухода". В принципе, в их названии отражено все, что они должны делать - присматривать и ухаживать", - уточнила парламентарий.

https://ria.ru/20231109/detsad-1908365675.html

https://ria.ru/20231013/rebenok-1902581363.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, госдума рф, ольга ярославская