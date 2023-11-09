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Львова-Белова ответила на вопрос о нахождении российских детей в Газе - РИА Новости, 09.11.2023
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17:07 09.11.2023 (обновлено: 17:11 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/deti-1908458974.html
Львова-Белова ответила на вопрос о нахождении российских детей в Газе
Львова-Белова ответила на вопрос о нахождении российских детей в Газе - РИА Новости, 09.11.2023
Львова-Белова ответила на вопрос о нахождении российских детей в Газе
Информации о нахождении в секторе Газа несовершеннолетних с гражданством РФ нет, сообщила в четверг в уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T17:07
2023-11-09T17:11
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
мария львова-белова
в мире
сектор газа
израиль
хамас
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Информации о нахождении в секторе Газа несовершеннолетних с гражданством РФ нет, сообщила в четверг в уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.В четверг в рамках рабочего визита в Челябинскую область Львова-Белова посетила подростковый центр "Моя территория".&quot;У нас нет информации. Мы открыты к тому, чтобы подключиться к этой теме. Мы заявили о своем желании гуманитарно поддержать, и помочь в реабилитации детей, потому что у нас есть опыт с детьми Донбасса, с которыми мы работали&quot;, - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о работе по поиску в секторе Газа детей с российским гражданством.Она добавила, что в РФ есть опыт адаптационных лагерей."Мы на низком старте и как только получим запрос, либо узнаем, что есть дети с российским гражданством и требуется помощь, то мы сразу будем подключаться", - сказала она.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мария львова-белова, в мире, сектор газа, израиль, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Мария Львова-Белова, В мире, Сектор Газа, Израиль, ХАМАС
Львова-Белова ответила на вопрос о нахождении российских детей в Газе

Львова-Белова заявила об отсутствии информации по российским детям в Газе

© AP Photo / Israel Defense ForcesВоенная техника израильской армии в секторе Газа
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Военная техника израильской армии в секторе Газа. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Информации о нахождении в секторе Газа несовершеннолетних с гражданством РФ нет, сообщила в четверг в уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
В четверг в рамках рабочего визита в Челябинскую область Львова-Белова посетила подростковый центр "Моя территория".
«

"У нас нет информации. Мы открыты к тому, чтобы подключиться к этой теме. Мы заявили о своем желании гуманитарно поддержать, и помочь в реабилитации детей, потому что у нас есть опыт с детьми Донбасса, с которыми мы работали", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о работе по поиску в секторе Газа детей с российским гражданством.

Она добавила, что в РФ есть опыт адаптационных лагерей.
"Мы на низком старте и как только получим запрос, либо узнаем, что есть дети с российским гражданством и требуется помощь, то мы сразу будем подключаться", - сказала она.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМария Львова-БеловаВ миреСектор ГазаИзраильХАМАС
 
 
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