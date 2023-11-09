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Львова-Белова ответила на вопрос о нахождении российских детей в Газе

Львова-Белова ответила на вопрос о нахождении российских детей в Газе - РИА Новости, 09.11.2023

Львова-Белова ответила на вопрос о нахождении российских детей в Газе

Информации о нахождении в секторе Газа несовершеннолетних с гражданством РФ нет, сообщила в четверг в уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T17:07

2023-11-09T17:07

2023-11-09T17:11

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

мария львова-белова

в мире

сектор газа

израиль

хамас

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Информации о нахождении в секторе Газа несовершеннолетних с гражданством РФ нет, сообщила в четверг в уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.В четверг в рамках рабочего визита в Челябинскую область Львова-Белова посетила подростковый центр "Моя территория"."У нас нет информации. Мы открыты к тому, чтобы подключиться к этой теме. Мы заявили о своем желании гуманитарно поддержать, и помочь в реабилитации детей, потому что у нас есть опыт с детьми Донбасса, с которыми мы работали", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о работе по поиску в секторе Газа детей с российским гражданством.Она добавила, что в РФ есть опыт адаптационных лагерей."Мы на низком старте и как только получим запрос, либо узнаем, что есть дети с российским гражданством и требуется помощь, то мы сразу будем подключаться", - сказала она.

сектор газа

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мария львова-белова, в мире, сектор газа, израиль, хамас