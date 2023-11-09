Глава Чехии: развитие ситуации на Украине не даст Киеву превосходства
Глава Чехии: развитие ситуации на Украине не даст Киеву военного превосходства
© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
ПРАГА, 9 ноя – РИА Новости. Развитие событий на Украине не дает оснований полагать, что Киев получит военное превосходство, однако у Запада нет другого выбора, кроме как продолжать оказывать ему поддержку, заявил в четверг в Праге президент Чехии Петр Павел, слова которого приводит издание Novinky.
"Возможно, в следующем году появятся какие-то зачатки переговоров (о ситуации на Украине), поскольку развитие событий не дает оснований полагать, что украинская сторона получит военное превосходство. Время сейчас играет в пользу России, которая имеет более мощную мобилизационную базу людских ресурсов. Выиграв время, она также сможет пополнить и запасы материальных средств, которых ей давно не хватало...", - цитирует издание выступление Павела на конференции "Дипломатия и безопасность" в МИД республики.
По словам Павела, "ситуация не является (для Украины - ред.) однозначно позитивной", однако для Киева является позитивным то, что Запад "на их стороне", добавив, что Запад должен поддерживать Украину до тех пор, пока украинцы сами не примут решение о своих дальнейших действиях.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.