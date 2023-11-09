Рейтинг@Mail.ru
Глава Чехии: развитие ситуации на Украине не даст Киеву превосходства - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/chekhiya-1908426805.html
Глава Чехии: развитие ситуации на Украине не даст Киеву превосходства
Глава Чехии: развитие ситуации на Украине не даст Киеву превосходства - РИА Новости, 09.11.2023
Глава Чехии: развитие ситуации на Украине не даст Киеву превосходства
Развитие событий на Украине не дает оснований полагать, что Киев получит военное превосходство, однако у Запада нет другого выбора, кроме как продолжать... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:27
2023-11-09T15:27
украина
киев
чехия
владимир путин
петр павел
вооруженные силы украины
сергей шойгу
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844095252_0:142:2958:1806_1920x0_80_0_0_ccd6afcf074db6473f81b2e745e2f6aa.jpg
ПРАГА, 9 ноя – РИА Новости. Развитие событий на Украине не дает оснований полагать, что Киев получит военное превосходство, однако у Запада нет другого выбора, кроме как продолжать оказывать ему поддержку, заявил в четверг в Праге президент Чехии Петр Павел, слова которого приводит издание Novinky. "Возможно, в следующем году появятся какие-то зачатки переговоров (о ситуации на Украине), поскольку развитие событий не дает оснований полагать, что украинская сторона получит военное превосходство. Время сейчас играет в пользу России, которая имеет более мощную мобилизационную базу людских ресурсов. Выиграв время, она также сможет пополнить и запасы материальных средств, которых ей давно не хватало...", - цитирует издание выступление Павела на конференции "Дипломатия и безопасность" в МИД республики. По словам Павела, "ситуация не является (для Украины - ред.) однозначно позитивной", однако для Киева является позитивным то, что Запад "на их стороне", добавив, что Запад должен поддерживать Украину до тех пор, пока украинцы сами не примут решение о своих дальнейших действиях. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20231027/chekhiya-1905745786.html
https://ria.ru/20231106/peregovory-1907752085.html
украина
киев
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844095252_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_f06f4465925e9641bbc35275861705fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, чехия, владимир путин, петр павел, вооруженные силы украины, сергей шойгу, в мире
Украина, Киев, Чехия, Владимир Путин, Петр Павел, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, В мире
Глава Чехии: развитие ситуации на Украине не даст Киеву превосходства

Глава Чехии: развитие ситуации на Украине не даст Киеву военного превосходства

© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 9 ноя – РИА Новости. Развитие событий на Украине не дает оснований полагать, что Киев получит военное превосходство, однако у Запада нет другого выбора, кроме как продолжать оказывать ему поддержку, заявил в четверг в Праге президент Чехии Петр Павел, слова которого приводит издание Novinky.
"Возможно, в следующем году появятся какие-то зачатки переговоров (о ситуации на Украине), поскольку развитие событий не дает оснований полагать, что украинская сторона получит военное превосходство. Время сейчас играет в пользу России, которая имеет более мощную мобилизационную базу людских ресурсов. Выиграв время, она также сможет пополнить и запасы материальных средств, которых ей давно не хватало...", - цитирует издание выступление Павела на конференции "Дипломатия и безопасность" в МИД республики.
Кандидат в президенты Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Президент Чехии заявил о поддержке Украины
27 октября, 22:41
По словам Павела, "ситуация не является (для Украины - ред.) однозначно позитивной", однако для Киева является позитивным то, что Запад "на их стороне", добавив, что Запад должен поддерживать Украину до тех пор, пока украинцы сами не примут решение о своих дальнейших действиях.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
МИД Словакии призвал прекратить бои на Украине и начать мирные переговоры
6 ноября, 18:23
 
УкраинаКиевЧехияВладимир ПутинПетр ПавелВооруженные силы УкраиныСергей ШойгуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала