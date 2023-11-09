https://ria.ru/20231109/buryatiya-1908307693.html
Три бурятских фильма покажут посетителям выставки "Россия" на ВДНХ
Три бурятских фильма покажут посетителям выставки "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 09.11.2023
Три бурятских фильма покажут посетителям выставки "Россия" на ВДНХ
Снятые в Бурятии в разные годы фильмы покажут посетителям выставки "Россия" на ВДНХ в Москве в День региона, 15 ноября, будет также организовано... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T08:04
2023-11-09T08:04
2023-11-09T08:04
выставка-форум "россия"
москва
байкал
михаил расходников
музей кино
республика бурятия
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907479590_0:114:3237:1935_1920x0_80_0_0_3de6af74cf10008a43b086cc236b7459.jpg
УЛАН-УДЭ, 9 ноя – РИА Новости. Снятые в Бурятии в разные годы фильмы покажут посетителям выставки "Россия" на ВДНХ в Москве в День региона, 15 ноября, будет также организовано гастрономическое представление, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Фильмы, снятые в Бурятии в разные годы, покажут на международной выставке-форуме "Россия" в Москве. Республика проведет кинопоказ 15 ноября в День региона на ВДНХ", - говорится в сообщении. Отмечается, что показы состоятся в Музее кино (павильон 36). Первый фильм - "Горький можжевельник" режиссера Бараса Халзанова, являющийся классикой советского кинематографа. Фильм рассказывает о детях и подростках военных лет, которые своим посильным трудом оказали неоценимую помощь старшему поколению и внесли свой вклад в общенародную Победу. Начало показа – в 13.00. Второй фильм - социальная драма о судьбе двух подростков, оставшихся без матери, под названием "Дом на луне" режиссера Батора Цыбикова. Начало показа - в 14.00. Режиссер после показа фильма проведет творческую встречу. Третий фильм - "Дух Байкала" режиссера Михаила Расходникова, который рассказывает о преодолении горя, любви и таинственных силах Байкала. Начало - в 17.00. После показа фильма пройдет встреча с главным героем фильма, актером и сценаристом Мосэ Куртанидзе. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. По данным пресс-службы правительства Бурятии, в первый день работы павильон республики посетило 140 тысяч человек. В День региона, 15 ноября, в павильоне пройдет гастрономическое представление. Будет показан ролик о Бурятии, перед гостями выступят творческие коллективы, также пройдут мастер-классы по приготовлению бууз, хушууров, печени в рубашке, бурятского десерта "Холисо" и бурятского чая.
https://ria.ru/20231109/vytsavka-1908304624.html
https://ria.ru/20231026/buryatiya-1905365447.html
москва
байкал
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, байкал, михаил расходников, музей кино, республика бурятия, культура
Выставка-форум "Россия", Москва, Байкал, Михаил Расходников, Музей кино, Республика Бурятия, Культура
Три бурятских фильма покажут посетителям выставки "Россия" на ВДНХ
Снятые в Бурятии фильмы покажут посетителям выставки "Россия" в День региона
УЛАН-УДЭ, 9 ноя – РИА Новости. Снятые в Бурятии в разные годы фильмы покажут посетителям выставки "Россия" на ВДНХ в Москве в День региона, 15 ноября, будет также организовано гастрономическое представление, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Фильмы, снятые в Бурятии в разные годы, покажут на международной выставке-форуме "Россия" в Москве. Республика проведет кинопоказ 15 ноября в День региона на ВДНХ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что показы состоятся в Музее кино
(павильон 36). Первый фильм - "Горький можжевельник" режиссера Бараса Халзанова, являющийся классикой советского кинематографа. Фильм рассказывает о детях и подростках военных лет, которые своим посильным трудом оказали неоценимую помощь старшему поколению и внесли свой вклад в общенародную Победу. Начало показа – в 13.00.
Второй фильм - социальная драма о судьбе двух подростков, оставшихся без матери, под названием "Дом на луне" режиссера Батора Цыбикова. Начало показа - в 14.00. Режиссер после показа фильма проведет творческую встречу.
Третий фильм - "Дух Байкала" режиссера Михаила Расходникова
, который рассказывает о преодолении горя, любви и таинственных силах Байкала
. Начало - в 17.00. После показа фильма пройдет встреча с главным героем фильма, актером и сценаристом Мосэ Куртанидзе.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
По данным пресс-службы правительства Бурятии, в первый день работы павильон республики посетило 140 тысяч человек. В День региона, 15 ноября, в павильоне пройдет гастрономическое представление. Будет показан ролик о Бурятии, перед гостями выступят творческие коллективы, также пройдут мастер-классы по приготовлению бууз, хушууров, печени в рубашке, бурятского десерта "Холисо" и бурятского чая.
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