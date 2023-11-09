https://ria.ru/20231109/buryatiya-1908307693.html

Три бурятских фильма покажут посетителям выставки "Россия" на ВДНХ

Три бурятских фильма покажут посетителям выставки "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 09.11.2023

Три бурятских фильма покажут посетителям выставки "Россия" на ВДНХ

Снятые в Бурятии в разные годы фильмы покажут посетителям выставки "Россия" на ВДНХ в Москве в День региона, 15 ноября, будет также организовано... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T08:04

2023-11-09T08:04

2023-11-09T08:04

выставка-форум "россия"

москва

байкал

михаил расходников

музей кино

республика бурятия

культура

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УЛАН-УДЭ, 9 ноя – РИА Новости. Снятые в Бурятии в разные годы фильмы покажут посетителям выставки "Россия" на ВДНХ в Москве в День региона, 15 ноября, будет также организовано гастрономическое представление, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Фильмы, снятые в Бурятии в разные годы, покажут на международной выставке-форуме "Россия" в Москве. Республика проведет кинопоказ 15 ноября в День региона на ВДНХ", - говорится в сообщении. Отмечается, что показы состоятся в Музее кино (павильон 36). Первый фильм - "Горький можжевельник" режиссера Бараса Халзанова, являющийся классикой советского кинематографа. Фильм рассказывает о детях и подростках военных лет, которые своим посильным трудом оказали неоценимую помощь старшему поколению и внесли свой вклад в общенародную Победу. Начало показа – в 13.00. Второй фильм - социальная драма о судьбе двух подростков, оставшихся без матери, под названием "Дом на луне" режиссера Батора Цыбикова. Начало показа - в 14.00. Режиссер после показа фильма проведет творческую встречу. Третий фильм - "Дух Байкала" режиссера Михаила Расходникова, который рассказывает о преодолении горя, любви и таинственных силах Байкала. Начало - в 17.00. После показа фильма пройдет встреча с главным героем фильма, актером и сценаристом Мосэ Куртанидзе. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. По данным пресс-службы правительства Бурятии, в первый день работы павильон республики посетило 140 тысяч человек. В День региона, 15 ноября, в павильоне пройдет гастрономическое представление. Будет показан ролик о Бурятии, перед гостями выступят творческие коллективы, также пройдут мастер-классы по приготовлению бууз, хушууров, печени в рубашке, бурятского десерта "Холисо" и бурятского чая.

https://ria.ru/20231109/vytsavka-1908304624.html

https://ria.ru/20231026/buryatiya-1905365447.html

москва

байкал

республика бурятия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, байкал, михаил расходников, музей кино, республика бурятия, культура