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Германия разместит бригаду бундесвера в Литве на долгосрочной основе - РИА Новости, 09.11.2023
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15:44 09.11.2023 (обновлено: 16:03 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/bundesver-1908433722.html
Германия разместит бригаду бундесвера в Литве на долгосрочной основе
Германия разместит бригаду бундесвера в Литве на долгосрочной основе - РИА Новости, 09.11.2023
Германия разместит бригаду бундесвера в Литве на долгосрочной основе
Германия реагирует на ситуацию в области безопасности долгосрочным размещением бригады бундесвера в Литве, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц журналистам. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:44
2023-11-09T16:03
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БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. Германия реагирует на ситуацию в области безопасности долгосрочным размещением бригады бундесвера в Литве, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц журналистам.По его словам, необходимо усилить безопасность союзников на фоне действий России на Украине."Также и Германия предпринимает многое, чтобы усилить обороноспособность союзников. Я благодарен бундесверу, что он так старательно выполняет эти задачи. Это также означает выход за рамки привычного, как например, долгосрочное размещение целой бригады в Литве или бОльшее количество воинских формирований, которые в будущем будут приведены в полную боевую готовность", - сказал канцлер перед переговорами с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине.
https://ria.ru/20230723/bundesver-1885824321.html
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в мире, германия, бундесвер германии, литва
В мире, Германия, Бундесвер Германии, Литва
Германия разместит бригаду бундесвера в Литве на долгосрочной основе

Шольц: ФРГ разместит бригаду бундесвера в Литве на долгосрочной основе

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие
Немецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. Германия реагирует на ситуацию в области безопасности долгосрочным размещением бригады бундесвера в Литве, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц журналистам.
По его словам, необходимо усилить безопасность союзников на фоне действий России на Украине.
"Также и Германия предпринимает многое, чтобы усилить обороноспособность союзников. Я благодарен бундесверу, что он так старательно выполняет эти задачи. Это также означает выход за рамки привычного, как например, долгосрочное размещение целой бригады в Литве или бОльшее количество воинских формирований, которые в будущем будут приведены в полную боевую готовность", - сказал канцлер перед переговорами с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине.
Солдаты вооруженных сил Германии - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
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