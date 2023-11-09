https://ria.ru/20231109/bundesver-1908433722.html

Германия разместит бригаду бундесвера в Литве на долгосрочной основе

Германия разместит бригаду бундесвера в Литве на долгосрочной основе - РИА Новости, 09.11.2023

Германия разместит бригаду бундесвера в Литве на долгосрочной основе

Германия реагирует на ситуацию в области безопасности долгосрочным размещением бригады бундесвера в Литве, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц журналистам. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:44

2023-11-09T15:44

2023-11-09T16:03

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БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. Германия реагирует на ситуацию в области безопасности долгосрочным размещением бригады бундесвера в Литве, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц журналистам.По его словам, необходимо усилить безопасность союзников на фоне действий России на Украине."Также и Германия предпринимает многое, чтобы усилить обороноспособность союзников. Я благодарен бундесверу, что он так старательно выполняет эти задачи. Это также означает выход за рамки привычного, как например, долгосрочное размещение целой бригады в Литве или бОльшее количество воинских формирований, которые в будущем будут приведены в полную боевую готовность", - сказал канцлер перед переговорами с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине.

https://ria.ru/20230723/bundesver-1885824321.html

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