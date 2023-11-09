https://ria.ru/20231109/bezopasnost-1908415186.html
Россия и Казахстан выступили в поддержку принципа неделимой безопасности
Россия и Казахстан выступили в поддержку принципа неделимой безопасности - РИА Новости, 09.11.2023
Россия и Казахстан выступили в поддержку принципа неделимой безопасности
Казахстан и Россия выступают против попыток подрыва внутриполитической стабильности в мире, говорится в совместном заявлении президентов двух стран по итогам... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:56
2023-11-09T14:56
2023-11-09T14:56
безопасность
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908367245_178:551:2840:2048_1920x0_80_0_0_6a6910af7deb59671b9763a42a3cf143.jpg
АЛМА-АТА, 9 ноя - РИА Новости. Казахстан и Россия выступают против попыток подрыва внутриполитической стабильности в мире, говорится в совместном заявлении президентов двух стран по итогам визита российского лидера Владимира Путина в Астану. "В русле союзнической внешней и оборонной политики поддерживать международную архитектуру мира, равной и неделимой безопасности, а также друг друга, выступая против попыток подрыва внутриполитической стабильности", - говорится в документе. Также в заявлении указывается, что обе страны будут "отстаивать неукоснительное соблюдение целей и принципов устава Организации Объединенных Наций, содействовать укреплению роли организации в решении всего комплекса вопросов по поддержанию международного мира".
https://ria.ru/20231109/voennyy_perevorot-1908270336.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908367245_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_a8b68b15bd63f11e04912d116e815f48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
Безопасность, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Россия и Казахстан выступили в поддержку принципа неделимой безопасности
Москва и Астана выступили против попыток подрыва внутриполитической стабильности
АЛМА-АТА, 9 ноя - РИА Новости. Казахстан и Россия выступают против попыток подрыва внутриполитической стабильности в мире, говорится в совместном заявлении президентов двух стран по итогам визита российского лидера Владимира Путина в Астану.
"В русле союзнической внешней и оборонной политики поддерживать международную архитектуру мира, равной и неделимой безопасности, а также друг друга, выступая против попыток подрыва внутриполитической стабильности", - говорится в документе.
Также в заявлении указывается, что обе страны будут "отстаивать неукоснительное соблюдение целей и принципов устава Организации Объединенных Наций, содействовать укреплению роли организации в решении всего комплекса вопросов по поддержанию международного мира".
В Вашингтоне планируют военный переворот в Москве