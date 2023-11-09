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Россия и Казахстан выступили в поддержку принципа неделимой безопасности - РИА Новости, 09.11.2023
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14:56 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/bezopasnost-1908415186.html
Россия и Казахстан выступили в поддержку принципа неделимой безопасности
Россия и Казахстан выступили в поддержку принципа неделимой безопасности - РИА Новости, 09.11.2023
Россия и Казахстан выступили в поддержку принципа неделимой безопасности
Казахстан и Россия выступают против попыток подрыва внутриполитической стабильности в мире, говорится в совместном заявлении президентов двух стран по итогам... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:56
2023-11-09T14:56
безопасность
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 9 ноя - РИА Новости. Казахстан и Россия выступают против попыток подрыва внутриполитической стабильности в мире, говорится в совместном заявлении президентов двух стран по итогам визита российского лидера Владимира Путина в Астану. "В русле союзнической внешней и оборонной политики поддерживать международную архитектуру мира, равной и неделимой безопасности, а также друг друга, выступая против попыток подрыва внутриполитической стабильности", - говорится в документе. Также в заявлении указывается, что обе страны будут "отстаивать неукоснительное соблюдение целей и принципов устава Организации Объединенных Наций, содействовать укреплению роли организации в решении всего комплекса вопросов по поддержанию международного мира".
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безопасность, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
Безопасность, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Россия и Казахстан выступили в поддержку принципа неделимой безопасности

Москва и Астана выступили против попыток подрыва внутриполитической стабильности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
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АЛМА-АТА, 9 ноя - РИА Новости. Казахстан и Россия выступают против попыток подрыва внутриполитической стабильности в мире, говорится в совместном заявлении президентов двух стран по итогам визита российского лидера Владимира Путина в Астану.
"В русле союзнической внешней и оборонной политики поддерживать международную архитектуру мира, равной и неделимой безопасности, а также друг друга, выступая против попыток подрыва внутриполитической стабильности", - говорится в документе.
Также в заявлении указывается, что обе страны будут "отстаивать неукоснительное соблюдение целей и принципов устава Организации Объединенных Наций, содействовать укреплению роли организации в решении всего комплекса вопросов по поддержанию международного мира".
Капитолий - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
В Вашингтоне планируют военный переворот в Москве
Вчера, 08:00
 
БезопасностьРоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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