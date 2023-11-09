https://ria.ru/20231109/bezopasnost-1908415186.html

Россия и Казахстан выступили в поддержку принципа неделимой безопасности

Россия и Казахстан выступили в поддержку принципа неделимой безопасности - РИА Новости, 09.11.2023

Россия и Казахстан выступили в поддержку принципа неделимой безопасности

Казахстан и Россия выступают против попыток подрыва внутриполитической стабильности в мире, говорится в совместном заявлении президентов двух стран по итогам... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:56

2023-11-09T14:56

2023-11-09T14:56

безопасность

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 9 ноя - РИА Новости. Казахстан и Россия выступают против попыток подрыва внутриполитической стабильности в мире, говорится в совместном заявлении президентов двух стран по итогам визита российского лидера Владимира Путина в Астану. "В русле союзнической внешней и оборонной политики поддерживать международную архитектуру мира, равной и неделимой безопасности, а также друг друга, выступая против попыток подрыва внутриполитической стабильности", - говорится в документе. Также в заявлении указывается, что обе страны будут "отстаивать неукоснительное соблюдение целей и принципов устава Организации Объединенных Наций, содействовать укреплению роли организации в решении всего комплекса вопросов по поддержанию международного мира".

https://ria.ru/20231109/voennyy_perevorot-1908270336.html

россия

казахстан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев