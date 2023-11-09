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"Дочка" ВТБ в Европе сменит название, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2023
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08:20 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/bank-1908309065.html
"Дочка" ВТБ в Европе сменит название, пишут СМИ
"Дочка" ВТБ в Европе сменит название, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2023
"Дочка" ВТБ в Европе сменит название, пишут СМИ
VTB Bank Europe, дочернее подразделение ВТБ в Европе, находящееся в процессе ликвидации, меняет название из-за запрета материнской компании на его... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T08:20
2023-11-09T08:20
экономика
европа
втб
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. VTB Bank Europe, дочернее подразделение ВТБ в Европе, находящееся в процессе ликвидации, меняет название из-за запрета материнской компании на его использование, сообщил представитель банка агентству Рейтер. "Европейская "дочка" российского ВТБ меняет название после того, как ее материнская компания не разрешила ей работать под этим брендом", - передает агентство. По словам главы европейского подразделения Франка Хеллвига, он связался с главным офисом ВТБ, чтобы получить разрешение продолжать работу под прежним названием, пока действует лицензионное соглашение, и ВТБ отказался. Как сообщил агентству Хеллвиг, банк будет называться OWH SE. Отмечается, что название происходит от предыдущего варианта названия Ost-West Handelsbank. По словам финдиректора Миро Задро, процесс ликвидации, вероятно, продлится несколько лет, пишет агентство. В апреле прошлого года после введения международных санкций в отношении ВТБ немецкий регулятор отстранил ВТБ от управления VTB Bank Europe. Затем годовое общее собрание акционеров европейской "дочки" ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года.
https://ria.ru/20230925/stockmann-1898432185.html
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экономика, европа, втб
Экономика, Европа, ВТБ
"Дочка" ВТБ в Европе сменит название, пишут СМИ

Рейтер: VTB Bank Europe сменит название из-за запрета материнской компании

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкVTB
VTB - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. VTB Bank Europe, дочернее подразделение ВТБ в Европе, находящееся в процессе ликвидации, меняет название из-за запрета материнской компании на его использование, сообщил представитель банка агентству Рейтер.
"Европейская "дочка" российского ВТБ меняет название после того, как ее материнская компания не разрешила ей работать под этим брендом", - передает агентство.
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Финский Stockmann может сменить название
25 сентября, 10:35
По словам главы европейского подразделения Франка Хеллвига, он связался с главным офисом ВТБ, чтобы получить разрешение продолжать работу под прежним названием, пока действует лицензионное соглашение, и ВТБ отказался.
Как сообщил агентству Хеллвиг, банк будет называться OWH SE. Отмечается, что название происходит от предыдущего варианта названия Ost-West Handelsbank. По словам финдиректора Миро Задро, процесс ликвидации, вероятно, продлится несколько лет, пишет агентство.
В апреле прошлого года после введения международных санкций в отношении ВТБ немецкий регулятор отстранил ВТБ от управления VTB Bank Europe. Затем годовое общее собрание акционеров европейской "дочки" ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года.
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