https://ria.ru/20231109/balk-1908530765.html

Россия на 98 процентов сократила импорт виноматериала, заявил Патрушев

Россия на 98 процентов сократила импорт виноматериала, заявил Патрушев - РИА Новости, 09.11.2023

Россия на 98 процентов сократила импорт виноматериала, заявил Патрушев

Ввоз балка - дешевого виноматериала - в РФ практически прекратился, российские производители производят вино из собственного виноматериала, качеством не хуже и... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T23:29

2023-11-09T23:29

2023-11-09T23:29

экономика

здоровье - общество

россия

дмитрий патрушев

дмитрий киселев

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Ввоз балка - дешевого виноматериала - в РФ практически прекратился, российские производители производят вино из собственного виноматериала, качеством не хуже и зачастую даже лучше, сообщил в ходе Российского винодельческого форума министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. "С 2019 года у нас произошло беспрецедентное сокращение ввозимого балка (виноматериал, закупаемый производителями вина, у которых нет или не хватает собственного виноматериала – ред.).… По нашим оценкам, на 98% сокращение произошло, практически нет импортного балка. Безусловно, это крайне положительно сказалось не только на повышении инвестиционной привлекательности отрасли, но и на улучшении качества и репутации отечественного вина", - сообщил Патрушев. По качеству российское вино "зачастую не то, что не проигрывает, а зачастую и выигрывает у импортных аналогов, которые вообще непонятно из чего делаются", заметил он. В РФ с 2019 года действует закон о виноградарстве и виноделии: документ, который впервые ввел понятие российского вина, стал базовым документом для отрасли. В 2021 году в РФ была создана Ассоциация виноградарей и виноделов России, объединяющая виноградарские и винодельческие хозяйства страны. Председателем правления АВВР является Дмитрий Киселев. "Не могу не отметить, Дмитрий Константинович, работу ассоциации. Вы контролируете и прослеживаемость, и организовываете маркировку вина специальной маркой "Вино России", на мой взгляд, крайне позитивная тенденция. Будем вместе с вами этим заниматься и продвигать эту тему", - сказал министр в ходе пленарного заседания съезда. Он также напомнил, что в РФ был утвержден Федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия", основная цель которого – увеличить к 2030 году площади виноградников плодоносящего возраста на 35%, а общий объем средств, рассчитанный на его финансирование, составляет порядка 27 миллиардов рублей. "Отмечу, что, по нашим предварительным расчетам, поддержку получают и будут получать порядка 320 хозяйств виноградарей и виноделов. В 2023 году финансирование составило чуть меньше 4 миллиардов рублей, надеюсь, что в 2024 году объем средств, с учетом в том числе и регионального финансирования, останется на этом же уровне", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20231109/vinodelie-1908430450.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, здоровье - общество, россия, дмитрий патрушев, дмитрий киселев