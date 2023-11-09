https://ria.ru/20231109/balk-1908530765.html
Россия на 98 процентов сократила импорт виноматериала, заявил Патрушев
Россия на 98 процентов сократила импорт виноматериала, заявил Патрушев - РИА Новости, 09.11.2023
Россия на 98 процентов сократила импорт виноматериала, заявил Патрушев
Ввоз балка - дешевого виноматериала - в РФ практически прекратился, российские производители производят вино из собственного виноматериала, качеством не хуже и... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T23:29
2023-11-09T23:29
2023-11-09T23:29
экономика
здоровье - общество
россия
дмитрий патрушев
дмитрий киселев
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Ввоз балка - дешевого виноматериала - в РФ практически прекратился, российские производители производят вино из собственного виноматериала, качеством не хуже и зачастую даже лучше, сообщил в ходе Российского винодельческого форума министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. "С 2019 года у нас произошло беспрецедентное сокращение ввозимого балка (виноматериал, закупаемый производителями вина, у которых нет или не хватает собственного виноматериала – ред.).… По нашим оценкам, на 98% сокращение произошло, практически нет импортного балка. Безусловно, это крайне положительно сказалось не только на повышении инвестиционной привлекательности отрасли, но и на улучшении качества и репутации отечественного вина", - сообщил Патрушев. По качеству российское вино "зачастую не то, что не проигрывает, а зачастую и выигрывает у импортных аналогов, которые вообще непонятно из чего делаются", заметил он. В РФ с 2019 года действует закон о виноградарстве и виноделии: документ, который впервые ввел понятие российского вина, стал базовым документом для отрасли. В 2021 году в РФ была создана Ассоциация виноградарей и виноделов России, объединяющая виноградарские и винодельческие хозяйства страны. Председателем правления АВВР является Дмитрий Киселев. "Не могу не отметить, Дмитрий Константинович, работу ассоциации. Вы контролируете и прослеживаемость, и организовываете маркировку вина специальной маркой "Вино России", на мой взгляд, крайне позитивная тенденция. Будем вместе с вами этим заниматься и продвигать эту тему", - сказал министр в ходе пленарного заседания съезда. Он также напомнил, что в РФ был утвержден Федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия", основная цель которого – увеличить к 2030 году площади виноградников плодоносящего возраста на 35%, а общий объем средств, рассчитанный на его финансирование, составляет порядка 27 миллиардов рублей. "Отмечу, что, по нашим предварительным расчетам, поддержку получают и будут получать порядка 320 хозяйств виноградарей и виноделов. В 2023 году финансирование составило чуть меньше 4 миллиардов рублей, надеюсь, что в 2024 году объем средств, с учетом в том числе и регионального финансирования, останется на этом же уровне", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20231109/vinodelie-1908430450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, здоровье - общество, россия, дмитрий патрушев, дмитрий киселев
Экономика, Здоровье - Общество, Россия, Дмитрий Патрушев, Дмитрий Киселев
Россия на 98 процентов сократила импорт виноматериала, заявил Патрушев
Патрушев: Россия почти не ввозит балк и производит вино из своего виноматериала
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Ввоз балка - дешевого виноматериала - в РФ практически прекратился, российские производители производят вино из собственного виноматериала, качеством не хуже и зачастую даже лучше, сообщил в ходе Российского винодельческого форума министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"С 2019 года у нас произошло беспрецедентное сокращение ввозимого балка (виноматериал, закупаемый производителями вина, у которых нет или не хватает собственного виноматериала – ред.).… По нашим оценкам, на 98% сокращение произошло, практически нет импортного балка. Безусловно, это крайне положительно сказалось не только на повышении инвестиционной привлекательности отрасли, но и на улучшении качества и репутации отечественного вина", - сообщил Патрушев.
Киселев назвал виноделие быстроразвивающейся отраслью экономики России
По качеству российское вино "зачастую не то, что не проигрывает, а зачастую и выигрывает у импортных аналогов, которые вообще непонятно из чего делаются", заметил он.
В РФ с 2019 года действует закон о виноградарстве и виноделии: документ, который впервые ввел понятие российского вина, стал базовым документом для отрасли. В 2021 году в РФ была создана Ассоциация виноградарей и виноделов России, объединяющая виноградарские и винодельческие хозяйства страны. Председателем правления АВВР является Дмитрий Киселев
.
"Не могу не отметить, Дмитрий Константинович, работу ассоциации. Вы контролируете и прослеживаемость, и организовываете маркировку вина специальной маркой "Вино России", на мой взгляд, крайне позитивная тенденция. Будем вместе с вами этим заниматься и продвигать эту тему", - сказал министр в ходе пленарного заседания съезда.
Он также напомнил, что в РФ был утвержден Федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия", основная цель которого – увеличить к 2030 году площади виноградников плодоносящего возраста на 35%, а общий объем средств, рассчитанный на его финансирование, составляет порядка 27 миллиардов рублей.
"Отмечу, что, по нашим предварительным расчетам, поддержку получают и будут получать порядка 320 хозяйств виноградарей и виноделов. В 2023 году финансирование составило чуть меньше 4 миллиардов рублей, надеюсь, что в 2024 году объем средств, с учетом в том числе и регионального финансирования, останется на этом же уровне", - сказал Патрушев.