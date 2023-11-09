https://ria.ru/20231109/atom-1908399322.html
Путин заявил об успешном развитии связей с Казахстаном по мирному атому
Путин заявил об успешном развитии связей с Казахстаном по мирному атому - РИА Новости, 09.11.2023
Путин заявил об успешном развитии связей с Казахстаном по мирному атому
Связи России и Казахстана в сфере мирного атома успешно развиваются, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:09
2023-11-09T14:09
2023-11-09T14:40
казахстан
россия
владимир путин
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Связи России и Казахстана в сфере мирного атома успешно развиваются, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров."Успешно развиваются российско-казахстанские связи в области мирного атома. Действуют совместные предприятия по добыче и обогащению урана", - сказал Путин.
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казахстан, россия, владимир путин
Казахстан, Россия, Владимир Путин
Путин заявил об успешном развитии связей с Казахстаном по мирному атому
Путин: связи России и Казахстана в сфере мирного атома успешно развиваются