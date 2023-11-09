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Путин заявил об успешном развитии связей с Казахстаном по мирному атому - РИА Новости, 09.11.2023
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14:09 09.11.2023 (обновлено: 14:40 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/atom-1908399322.html
Путин заявил об успешном развитии связей с Казахстаном по мирному атому
Путин заявил об успешном развитии связей с Казахстаном по мирному атому - РИА Новости, 09.11.2023
Путин заявил об успешном развитии связей с Казахстаном по мирному атому
Связи России и Казахстана в сфере мирного атома успешно развиваются, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:09
2023-11-09T14:40
казахстан
россия
владимир путин
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Связи России и Казахстана в сфере мирного атома успешно развиваются, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров."Успешно развиваются российско-казахстанские связи в области мирного атома. Действуют совместные предприятия по добыче и обогащению урана", - сказал Путин.
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казахстан, россия, владимир путин
Казахстан, Россия, Владимир Путин
Путин заявил об успешном развитии связей с Казахстаном по мирному атому

Путин: связи России и Казахстана в сфере мирного атома успешно развиваются

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане
Читать ria.ru в
АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Связи России и Казахстана в сфере мирного атома успешно развиваются, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.
"Успешно развиваются российско-казахстанские связи в области мирного атома. Действуют совместные предприятия по добыче и обогащению урана", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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КазахстанРоссияВладимир Путин
 
 
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