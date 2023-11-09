https://ria.ru/20231109/ataki-1908496610.html

Спецоперация, 9 ноября: ВС России отбили атаки ВСУ на трех направлениях

Спецоперация, 9 ноября: ВС России отбили атаки ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 09.11.2023

Спецоперация, 9 ноября: ВС России отбили атаки ВСУ на трех направлениях

О расследовании гибели помощника главнокомандующего ВСУ, обстрелах со стороны украинских войск и ходе СВО — в материале РИА Новости. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T19:45

2023-11-09T19:45

2023-11-09T20:22

специальная военная операция на украине

украина

россия

донецкая народная республика

геннадий частяков

владимир сальдо

олаф шольц

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. О расследовании гибели помощника главнокомандующего ВСУ, обстрелах со стороны украинских войск и ходе СВО — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииПо данным Минобороны, российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили восемь атак украинских солдат на Купянском, Краснолиманском и Запорожском направлениях. Кроме того, удалось нанести поражение живой силе и технике различных бригад противника на Донецком, Южнодонецком, Запорожском и Херсонском направлениях. Также российские подразделения пресекли деятельность двух украинских групп диверсантов.Общие потери противника за сутки составили около 800 солдат. Кроме того, украинские военные лишились пяти танков, 17 бронемашин, двух артсистем М777 американского производства и гаубицы "Мста-Б". Средства противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе Коптево в ДНР и перехватили семь реактивных снарядов HIMARS. Также уничтожены 38 украинских беспилотников в различных районах Харьковской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Обстрелы и повреждения Примерно в 10:00 мск украинские войска обстреляли Скадовск в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, одну из ракет сбила ПВО, еще одна попала в частный сектор. Несколько домов получили повреждения, пострадали 11 человек. Как сообщили в Следственном комитете, есть и погибшие, заведено уголовное дело по статье об убийстве.Несколько раз за день под обстрел попали Донецк и близлежащие поселки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В сумме украинские военные выпустили по Донецку, Зайцево и Горловке 30 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе семь кассетных, а также сбросили один боеприпас с беспилотника. В результате последней атаки ранения получил мужчина. Три прилетевших со стороны Украины дрона-камикадзе удалось посадить накануне при помощи средств радиоэлектронной борьбы в двух районах Курской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Два беспилотника нейтрализовали в Глушковском районе, еще один — в Кореневском. Все три дрона сдетонировали на земле, пострадавших и разрушений нет. Зампред правительства ЛНР Елена Костенко сообщила, что площадь поврежденных и уничтоженных пожарами и боевыми действиями лесов в республике уже превышает 50 тысяч гектаров. По ее словам, целостность уникальной экосистемы заповедных территорий была нарушена, особенно вдоль линии разграничения. Идет трансформация ландшафта, загрязнение земель, прямое уничтожение флоры и фауны, лесные пожары и незаконные рубки деревьев. После выгорания леса образуются участки, не закрепленные растительностью и открытые для эрозии, а в регион возвращаются пыльные бури. Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии украинского морпеха Николая Кондакова, расстрелявшего мирного жителя Мариуполя в марте 2022 года, и его командира Виталия Савченко, отдавшего приказ, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики.Конфликт затягивают Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил журналистам, что на фоне действий России на Украине Германии нужно усилить обороноспособность союзников. В частности, для этого в Литве на долгосрочной основе разместят бригаду бундесвера.Китай призвал страны "Большой семерки" прекратить провоцировать конфронтацию, разжигать враждебность и не идти все дальше и дальше в направлении подрыва стабильности во всем мире. Согласно заявлению посольства КНР в Японии, всему миру ясно, что именно узкие круги G7 затягивают украинский конфликт. По мнению президента Чехии Петра Павела, развитие событий на Украине не дает оснований полагать, что Киев получит военное превосходство, однако у Запада нет другого выбора, кроме как продолжать оказывать ему поддержку.Уголовка за роковые гранаты Против офицера, подарившего боевые гранаты помощнику главкома ВСУ Геннадию Частякову, погибшему в результате взрыва одной из них, завели уголовное дело. Как сообщили в Госбюро расследований Украины, офицер без разрешения приобрел восемь гранат, упаковал шесть из них в подарочный ящик и подарил Частякову. Таким образом, офицер подозревается в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, ему грозит до семи лет тюрьмы. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обратилась к Минобороны страны и главкому ВСУ Валерию Залужному с призывом ввести сухой закон для военного руководства. По ее словам, речь не о формальном запрете, а о смене отношения к алкоголю и личном примере руководства. Украинское издание "Общественное" ("Громадське") сообщило, что Минобороны страны потеряло два миллиарда гривен (5,5 миллиона долларов) на контрактах с фирмами-посредниками по поставкам боеприпасов и бронежилетов. Четверо филиппинцев-моряков получили ранения около Одессы при попадании ракеты по сухогрузу под флагом Либерии, сообщил сайт телеканала ABS-CBN. Капитан судна, матрос первого класса и палубный кадет получили незначительные ранения, электрика с переломом руки доставили в больницу. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в стране "не существует русского национального меньшинства", а есть лишь украинцы, часть которых разговаривает на русском языке.

https://ria.ru/20230905/korrupuiya-1894209815.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20231108/ukraina-1908157699.html

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

https://ria.ru/20231108/gibel-1908209172.html

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

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украина, россия, донецкая народная республика, геннадий частяков, владимир сальдо, олаф шольц, следственный комитет россии (ск рф), g7, миг-29, сцкк