https://ria.ru/20231109/armeniya-1908385348.html

В Ереван доставят 40 тонн российской гуманитарной помощи, заявили в МИД

В Ереван доставят 40 тонн российской гуманитарной помощи, заявили в МИД - РИА Новости, 09.11.2023

В Ереван доставят 40 тонн российской гуманитарной помощи, заявили в МИД

Россия доставит 40 тонн гуманитарной помощи для армян Нагорного Карабаха в Ереван в ближайшие дни, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:41

2023-11-09T13:41

2023-11-09T13:41

в мире

ереван

россия

нагорный карабах

никол пашинян

мария захарова

ильхам алиев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898536921_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87994d37ab922cc6eedc070fddbb820e.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия доставит 40 тонн гуманитарной помощи для армян Нагорного Карабаха в Ереван в ближайшие дни, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы содействуем Армении и карабахским армянам в гуманитарной сфере. По линии правительства РФ с учетом потребности армянской стороны подготовлено 40 тонн гуманитарной помощи. Она ближайшие дни будет доставлена в Ереван", - сказала Захарова на брифинге. Она уточнила, что в состав груза включили передвижную электростанцию, которая может обеспечить питание десятков домов в условиях приближающейся зимы. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а армянский премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью Азербайджана. Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а непризнанные власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.

https://ria.ru/20231005/armeniya-1900669225.html

https://ria.ru/20231001/armeniya-1899736185.html

ереван

россия

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ереван, россия, нагорный карабах, никол пашинян, мария захарова, ильхам алиев