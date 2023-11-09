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В Ереван доставят 40 тонн российской гуманитарной помощи, заявили в МИД - РИА Новости, 09.11.2023
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13:41 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/armeniya-1908385348.html
В Ереван доставят 40 тонн российской гуманитарной помощи, заявили в МИД
В Ереван доставят 40 тонн российской гуманитарной помощи, заявили в МИД - РИА Новости, 09.11.2023
В Ереван доставят 40 тонн российской гуманитарной помощи, заявили в МИД
Россия доставит 40 тонн гуманитарной помощи для армян Нагорного Карабаха в Ереван в ближайшие дни, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:41
2023-11-09T13:41
в мире
ереван
россия
нагорный карабах
никол пашинян
мария захарова
ильхам алиев
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия доставит 40 тонн гуманитарной помощи для армян Нагорного Карабаха в Ереван в ближайшие дни, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы содействуем Армении и карабахским армянам в гуманитарной сфере. По линии правительства РФ с учетом потребности армянской стороны подготовлено 40 тонн гуманитарной помощи. Она ближайшие дни будет доставлена в Ереван", - сказала Захарова на брифинге. Она уточнила, что в состав груза включили передвижную электростанцию, которая может обеспечить питание десятков домов в условиях приближающейся зимы. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а армянский премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью Азербайджана. Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а непризнанные власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
https://ria.ru/20231005/armeniya-1900669225.html
https://ria.ru/20231001/armeniya-1899736185.html
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россия
нагорный карабах
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в мире, ереван, россия, нагорный карабах, никол пашинян, мария захарова, ильхам алиев
В мире, Ереван, Россия, Нагорный Карабах, Никол Пашинян, Мария Захарова, Ильхам Алиев
В Ереван доставят 40 тонн российской гуманитарной помощи, заявили в МИД

МИД: в Ереван доставят 40 тонн российской гуманитарной помощи для армян Карабаха

© РИА Новости / Григорий Печорин | Перейти в медиабанкБеженцы возле гуманитарного центра в городе Горис, Армения
Беженцы возле гуманитарного центра в городе Горис, Армения - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Григорий Печорин
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Беженцы возле гуманитарного центра в городе Горис, Армения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия доставит 40 тонн гуманитарной помощи для армян Нагорного Карабаха в Ереван в ближайшие дни, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы содействуем Армении и карабахским армянам в гуманитарной сфере. По линии правительства РФ с учетом потребности армянской стороны подготовлено 40 тонн гуманитарной помощи. Она ближайшие дни будет доставлена в Ереван", - сказала Захарова на брифинге.
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
ЕС удвоит гуманитарную помощь Армении
5 октября, 13:26
Она уточнила, что в состав груза включили передвижную электростанцию, которая может обеспечить питание десятков домов в условиях приближающейся зимы.
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а армянский премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью Азербайджана.
Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а непризнанные власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
Гуманитарная помощь от Русского дома в Армении для беженцев из Карабаха - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Русский дом в Армении доставит помощь переехавшим из Карабаха
1 октября, 12:10
 
В миреЕреванРоссияНагорный КарабахНикол ПашинянМария ЗахароваИльхам Алиев
 
 
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