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ЕК изучает замороженные российские активы как возможный источник дохода

ЕК изучает замороженные российские активы как возможный источник дохода - РИА Новости, 09.11.2023

ЕК изучает замороженные российские активы как возможный источник дохода

Европейский союз в настоящее время пытается достичь договоренности по финансированию для Украины на 2024 и последующий годы, поскольку деньги Киеву из нового... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T18:38

2023-11-09T18:38

2023-11-09T18:38

украина

киев

брюссель

урсула фон дер ляйен

валдис домбровскис

виктор орбан

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Европейский союз в настоящее время пытается достичь договоренности по финансированию для Украины на 2024 и последующий годы, поскольку деньги Киеву из нового несогласованного пока пакета необходимо начать переводить уже в январе, рассматривает в качестве "возможного источника дополнительного дохода" иммобилизованные в Европе российские суверенные активы, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент ЕК Валдис Домбровскис. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее. "Один из возможных источников дополнительного дохода – это иммобилизованные российские активы. Мы приветствуем соглашение G7, достигнутое в прошлом месяце в Марракеше изучить возможность использования доходов от российских иммобилизованных суверенных активов для поддержки Украины, ее восстановления и реконструкции. По запросу лидеров ЕС Еврокомиссия активизирует свою работу совместно с верховным представителем ЕС по внешней политике для того, чтобы представить соответствующие предложения", - сказал Домбровскис по итогам заседания министров экономики и финансов стран ЕС в Брюсселе. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что начиная с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации "замороженных" российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20231109/strategiya-1908471608.html

https://ria.ru/20231109/sanktsii-1908471839.html

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украина, киев, брюссель, урсула фон дер ляйен, валдис домбровскис, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, g7