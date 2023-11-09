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ЕК изучает замороженные российские активы как возможный источник дохода - РИА Новости, 09.11.2023
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18:38 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/aktivy-1908483697.html
ЕК изучает замороженные российские активы как возможный источник дохода
ЕК изучает замороженные российские активы как возможный источник дохода - РИА Новости, 09.11.2023
ЕК изучает замороженные российские активы как возможный источник дохода
Европейский союз в настоящее время пытается достичь договоренности по финансированию для Украины на 2024 и последующий годы, поскольку деньги Киеву из нового... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:38
2023-11-09T18:38
украина
киев
брюссель
урсула фон дер ляйен
валдис домбровскис
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Европейский союз в настоящее время пытается достичь договоренности по финансированию для Украины на 2024 и последующий годы, поскольку деньги Киеву из нового несогласованного пока пакета необходимо начать переводить уже в январе, рассматривает в качестве "возможного источника дополнительного дохода" иммобилизованные в Европе российские суверенные активы, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент ЕК Валдис Домбровскис. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее. "Один из возможных источников дополнительного дохода – это иммобилизованные российские активы. Мы приветствуем соглашение G7, достигнутое в прошлом месяце в Марракеше изучить возможность использования доходов от российских иммобилизованных суверенных активов для поддержки Украины, ее восстановления и реконструкции. По запросу лидеров ЕС Еврокомиссия активизирует свою работу совместно с верховным представителем ЕС по внешней политике для того, чтобы представить соответствующие предложения", - сказал Домбровскис по итогам заседания министров экономики и финансов стран ЕС в Брюсселе. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что начиная с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации "замороженных" российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ria.ru/20231109/strategiya-1908471608.html
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украина, киев, брюссель, урсула фон дер ляйен, валдис домбровскис, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, g7
Украина, Киев, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Валдис Домбровскис, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, G7
ЕК изучает замороженные российские активы как возможный источник дохода

ЕК рассматривает в качестве возможного источника дохода замороженные активы РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Европейский союз в настоящее время пытается достичь договоренности по финансированию для Украины на 2024 и последующий годы, поскольку деньги Киеву из нового несогласованного пока пакета необходимо начать переводить уже в январе, рассматривает в качестве "возможного источника дополнительного дохода" иммобилизованные в Европе российские суверенные активы, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Ряд стран ЕС разделяют позицию по новой стратегии по Украине, заявил Гуйяш
Вчера, 17:46
«
"Один из возможных источников дополнительного дохода – это иммобилизованные российские активы. Мы приветствуем соглашение G7, достигнутое в прошлом месяце в Марракеше изучить возможность использования доходов от российских иммобилизованных суверенных активов для поддержки Украины, ее восстановления и реконструкции. По запросу лидеров ЕС Еврокомиссия активизирует свою работу совместно с верховным представителем ЕС по внешней политике для того, чтобы представить соответствующие предложения", - сказал Домбровскис по итогам заседания министров экономики и финансов стран ЕС в Брюсселе.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что начиная с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации "замороженных" российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
ЕК отказалась комментировать предложения Бельгии по санкциям против Израиля
Вчера, 17:47
 
УкраинаКиевБрюссельУрсула фон дер ЛяйенВалдис ДомбровскисВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссияG7
 
 
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