https://ria.ru/20231109/aes-1908428722.html

Глава "Росатома" предложил Казахстану проект АЭС из двух блоков

Глава "Росатома" предложил Казахстану проект АЭС из двух блоков - РИА Новости, 09.11.2023

Глава "Росатома" предложил Казахстану проект АЭС из двух блоков

Если Казахстан примет решение строить у себя АЭС, "Росатом" предложит проект двухблочной станции, как построены и действуют в РФ и Белоруссии, заявил... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:33

2023-11-09T15:33

2023-11-09T15:52

казахстан

белоруссия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

алексей лихачев

экономика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Если Казахстан примет решение строить у себя АЭС, "Росатом" предложит проект двухблочной станции, как построены и действуют в РФ и Белоруссии, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Если в ходе референдума народ Казахстана скажет "да" атомной энергетике, то это будет достаточно быстро, на мой взгляд, реализовано как проект... Мы предложим референтное решение, которое можно "потрогать руками" в Российской Федерации, в Белоруссии", - сказал Лихачев, комментарий которого размещен в Telegram-канале "Известий".

https://ria.ru/20231103/aes-1907140197.html

казахстан

белоруссия

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

казахстан, белоруссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, алексей лихачев, экономика