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Глава "Росатома" предложил Казахстану проект АЭС из двух блоков - РИА Новости, 09.11.2023
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15:33 09.11.2023 (обновлено: 15:52 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/aes-1908428722.html
Глава "Росатома" предложил Казахстану проект АЭС из двух блоков
Глава "Росатома" предложил Казахстану проект АЭС из двух блоков - РИА Новости, 09.11.2023
Глава "Росатома" предложил Казахстану проект АЭС из двух блоков
Если Казахстан примет решение строить у себя АЭС, "Росатом" предложит проект двухблочной станции, как построены и действуют в РФ и Белоруссии, заявил... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:33
2023-11-09T15:52
казахстан
белоруссия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
алексей лихачев
экономика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Если Казахстан примет решение строить у себя АЭС, "Росатом" предложит проект двухблочной станции, как построены и действуют в РФ и Белоруссии, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Если в ходе референдума народ Казахстана скажет "да" атомной энергетике, то это будет достаточно быстро, на мой взгляд, реализовано как проект... Мы предложим референтное решение, которое можно "потрогать руками" в Российской Федерации, в Белоруссии", - сказал Лихачев, комментарий которого размещен в Telegram-канале "Известий".
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казахстан, белоруссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, алексей лихачев, экономика
Казахстан, Белоруссия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Алексей Лихачев, Экономика
Глава "Росатома" предложил Казахстану проект АЭС из двух блоков

Лихачев: если Казахстан захочет построить АЭС, у "Росатома" есть проект

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГенеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Если Казахстан примет решение строить у себя АЭС, "Росатом" предложит проект двухблочной станции, как построены и действуют в РФ и Белоруссии, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Если в ходе референдума народ Казахстана скажет "да" атомной энергетике, то это будет достаточно быстро, на мой взгляд, реализовано как проект... Мы предложим референтное решение, которое можно "потрогать руками" в Российской Федерации, в Белоруссии", - сказал Лихачев, комментарий которого размещен в Telegram-канале "Известий".
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КазахстанБелоруссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияАлексей ЛихачевЭкономика
 
 
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