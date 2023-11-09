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В Минздраве рассказали об учете препаратов для прерывания беременности
В Минздраве рассказали об учете препаратов для прерывания беременности - РИА Новости, 09.11.2023
В Минздраве рассказали об учете препаратов для прерывания беременности
Внесение препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, будет способствовать сокращению числа абортов,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:33
2023-11-09T14:33
2023-11-09T14:33
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Внесение препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, будет способствовать сокращению числа абортов, заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова. "Сокращению числа абортов будет способствовать также предметно-количественный учет препаратов, которые могут быть использованы для прерывания беременности", - сказала Котова на "Парламентских слушаниях" в Совете Федерации. Ранее Минздрав России внес препараты для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года, уточняется в документе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
В Минздраве рассказали об учете препаратов для прерывания беременности
Минздрав: строгий учет препаратов прерывания беременности уменьшит число абортов
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Внесение препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, будет способствовать сокращению числа абортов, заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.
"Сокращению числа абортов будет способствовать также предметно-количественный учет препаратов, которые могут быть использованы для прерывания беременности", - сказала Котова на "Парламентских слушаниях" в Совете Федерации
.
Ранее Минздрав России внес препараты для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года, уточняется в документе.
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