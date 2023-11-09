https://ria.ru/20231109/abort-1908407940.html

В Минздраве рассказали об учете препаратов для прерывания беременности

В Минздраве рассказали об учете препаратов для прерывания беременности - РИА Новости, 09.11.2023

В Минздраве рассказали об учете препаратов для прерывания беременности

Внесение препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, будет способствовать сокращению числа абортов,... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:33

2023-11-09T14:33

2023-11-09T14:33

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Внесение препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, будет способствовать сокращению числа абортов, заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова. "Сокращению числа абортов будет способствовать также предметно-количественный учет препаратов, которые могут быть использованы для прерывания беременности", - сказала Котова на "Парламентских слушаниях" в Совете Федерации. Ранее Минздрав России внес препараты для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года, уточняется в документе.

https://ria.ru/20231107/gd-1907814169.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, совет федерации рф