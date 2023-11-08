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Российские аграрии собрали 147 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 08.11.2023
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09:48 08.11.2023 (обновлено: 09:49 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/zerno-1908081245.html
Российские аграрии собрали 147 миллионов тонн зерна
Российские аграрии собрали 147 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 08.11.2023
Российские аграрии собрали 147 миллионов тонн зерна
Российские аграрии в настоящее время собрали уже 147 миллионов тонн зерновых, потенциал экспорта зерна в текущем сезоне составляет 65 миллионов тонн, сообщила в РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T09:48
2023-11-08T09:49
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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НОВОСИБИРСК, 8 ноя – РИА Новости. Российские аграрии в настоящее время собрали уже 147 миллионов тонн зерновых, потенциал экспорта зерна в текущем сезоне составляет 65 миллионов тонн, сообщила в среду первый замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут в рамках "Сибирской аграрной недели" в Новосибирске. "Мы по состоянию на вчера собрали уже с учетом новых территорий 147 миллионов тонн зерна, и, учитывая перспективы уборки, понятно, что что-то не уберем до конца года… Будем убираться весной. Нормальная ситуация", - сказала она. Лут отметила, что с учетом планируемых объемов сбора, потенциал России по текущему сезону экспорта зерна составляет 65 миллионов тонн. "Мы определили уже квоту на следующий год (с 15 февраля мы как всегда устанавливаем квоту на вывоз), она составит 24 миллиона тонн с учетом тех преференций, которые сейчас есть у новых территорий. Поэтому, по большому счету, 65 миллионов тонн, если мы технически сможем их вывезти. Пока у нас есть для этого все возможности", - сказала замминистра. Она отметила, что в реализации планов есть внутренние и внешние сложности. "Внешних сложностей у нас меньше. Внутренние сложности у нас все знают, сложности с железной дорогой. Это, наверное, основная наша сложность, которую мы решаем, наверное, в ежедневном режиме, но, тем не менее, она решается. Плюс у нас открылся порт в Высоцке (Ленинградской области – ред.), который будет увеличивать объемы транспортировки. Порт Высоцкий мы тоже ориентировали на вывоз зерна из Сибири, это очень важно, чтобы не шли потоки, которые исторически идут на юг, они туда и должны идти, соответственно, Сибирь у нас будет заточена на Высоцк, на Балтику, и когда откроется Китай, мы пойдем через Забайкальский край и будем обеспечивать Китай. Но в целом потенциал по этому сезону у нас 65 миллионов тонн", - сказала Лут.
https://ria.ru/20231024/zerno-1904876248.html
https://ria.ru/20231002/zerno-1900062195.html
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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Российские аграрии собрали 147 миллионов тонн зерна

Лут: в РФ собрали 147 млн тонн зерна, потенциал по экспорту составил 65 млн тонн

© РИА Новости / Дмитрий МакеевУборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области
Уборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Уборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 8 ноя – РИА Новости. Российские аграрии в настоящее время собрали уже 147 миллионов тонн зерновых, потенциал экспорта зерна в текущем сезоне составляет 65 миллионов тонн, сообщила в среду первый замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут в рамках "Сибирской аграрной недели" в Новосибирске.
"Мы по состоянию на вчера собрали уже с учетом новых территорий 147 миллионов тонн зерна, и, учитывая перспективы уборки, понятно, что что-то не уберем до конца года… Будем убираться весной. Нормальная ситуация", - сказала она.
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Лут отметила, что с учетом планируемых объемов сбора, потенциал России по текущему сезону экспорта зерна составляет 65 миллионов тонн.
"Мы определили уже квоту на следующий год (с 15 февраля мы как всегда устанавливаем квоту на вывоз), она составит 24 миллиона тонн с учетом тех преференций, которые сейчас есть у новых территорий. Поэтому, по большому счету, 65 миллионов тонн, если мы технически сможем их вывезти. Пока у нас есть для этого все возможности", - сказала замминистра.
Она отметила, что в реализации планов есть внутренние и внешние сложности.
"Внешних сложностей у нас меньше. Внутренние сложности у нас все знают, сложности с железной дорогой. Это, наверное, основная наша сложность, которую мы решаем, наверное, в ежедневном режиме, но, тем не менее, она решается. Плюс у нас открылся порт в Высоцке (Ленинградской области – ред.), который будет увеличивать объемы транспортировки. Порт Высоцкий мы тоже ориентировали на вывоз зерна из Сибири, это очень важно, чтобы не шли потоки, которые исторически идут на юг, они туда и должны идти, соответственно, Сибирь у нас будет заточена на Высоцк, на Балтику, и когда откроется Китай, мы пойдем через Забайкальский край и будем обеспечивать Китай. Но в целом потенциал по этому сезону у нас 65 миллионов тонн", - сказала Лут.
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ЭкономикаРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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