https://ria.ru/20231108/zerno-1908081245.html

Российские аграрии собрали 147 миллионов тонн зерна

Российские аграрии собрали 147 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 08.11.2023

Российские аграрии собрали 147 миллионов тонн зерна

Российские аграрии в настоящее время собрали уже 147 миллионов тонн зерновых, потенциал экспорта зерна в текущем сезоне составляет 65 миллионов тонн, сообщила в РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T09:48

2023-11-08T09:48

2023-11-08T09:49

экономика

россия

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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НОВОСИБИРСК, 8 ноя – РИА Новости. Российские аграрии в настоящее время собрали уже 147 миллионов тонн зерновых, потенциал экспорта зерна в текущем сезоне составляет 65 миллионов тонн, сообщила в среду первый замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут в рамках "Сибирской аграрной недели" в Новосибирске. "Мы по состоянию на вчера собрали уже с учетом новых территорий 147 миллионов тонн зерна, и, учитывая перспективы уборки, понятно, что что-то не уберем до конца года… Будем убираться весной. Нормальная ситуация", - сказала она. Лут отметила, что с учетом планируемых объемов сбора, потенциал России по текущему сезону экспорта зерна составляет 65 миллионов тонн. "Мы определили уже квоту на следующий год (с 15 февраля мы как всегда устанавливаем квоту на вывоз), она составит 24 миллиона тонн с учетом тех преференций, которые сейчас есть у новых территорий. Поэтому, по большому счету, 65 миллионов тонн, если мы технически сможем их вывезти. Пока у нас есть для этого все возможности", - сказала замминистра. Она отметила, что в реализации планов есть внутренние и внешние сложности. "Внешних сложностей у нас меньше. Внутренние сложности у нас все знают, сложности с железной дорогой. Это, наверное, основная наша сложность, которую мы решаем, наверное, в ежедневном режиме, но, тем не менее, она решается. Плюс у нас открылся порт в Высоцке (Ленинградской области – ред.), который будет увеличивать объемы транспортировки. Порт Высоцкий мы тоже ориентировали на вывоз зерна из Сибири, это очень важно, чтобы не шли потоки, которые исторически идут на юг, они туда и должны идти, соответственно, Сибирь у нас будет заточена на Высоцк, на Балтику, и когда откроется Китай, мы пойдем через Забайкальский край и будем обеспечивать Китай. Но в целом потенциал по этому сезону у нас 65 миллионов тонн", - сказала Лут.

https://ria.ru/20231024/zerno-1904876248.html

https://ria.ru/20231002/zerno-1900062195.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)