https://ria.ru/20231108/yazyk-1908214071.html

Источник: требование ЕК к Украине уважать другие языки не коснется русского

Источник: требование ЕК к Украине уважать другие языки не коснется русского - РИА Новости, 08.11.2023

Источник: требование ЕК к Украине уважать другие языки не коснется русского

Еврокомиссия (ЕК) при оценке готовности Украины к вступлению в Евросоюз не будет обращать внимание на ситуацию с русским языком в стране, заявил европейский... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:29

2023-11-08T17:29

2023-11-08T19:27

украина

евросоюз

еврокомиссия

в мире

брюссель

урсула фон дер ляйен

шарль мишель

жан-клод юнкер

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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) при оценке готовности Украины к вступлению в Евросоюз не будет обращать внимание на ситуацию с русским языком в стране, заявил европейский чиновник в Брюсселе на условиях анонимности."Многие задаются вопросом об использовании русского языка и правах русских (на Украине. — Прим. ред.). Я буду предельно ясным: использование русского языка — это не то, на что Еврокомиссия будет обращать внимание (при оценке выполнения Киевом реформы. — Прим. ред.)", — сообщил источник.При этом в ЕК, по его словам, крайне заинтересованы в завершении реформы по закреплению прав венгров, румын и болгар на Украине согласно рекомендациям Венской комиссии, которые касаются государственного языка, СМИ и образования."Реформа в этом вопросе касается предоставления нацменьшинствам возможности образования частично на их языке, взаимодействовать с институтами на их собственном языке, читать СМИ на их языке. Здесь стране необходимо найти баланс — никто не говорит, что они должны получать образование только на их собственном языке. Венская комиссия в этой связи требует от Украины адаптировать законодательство, вести диалог с нацменьшинствами, что страна и делает", — пояснил чиновник.Источник утверждает, что Киев уже сделал многое для внедрения этой реформы, "дело остается за некоторыми недостающими элементами".В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о присоединении к ЕС с Украиной и Молдавией. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уточнила, что фактические сроки присоединения Киева к союзу зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Переговоры, по ее словам, могут стартовать немедленно, как только Евросовет примет формальное решение. Его главы государств и правительств ЕС будут обсуждать на саммите в Брюсселе 14-15 декабря. Это решение должны единогласно одобрить все члены союза.При этом в ЕК указали, что переговоры возможны только при выполнении Украиной и Молдавией определенных условий. Для Киева это продолжение борьбы с коррупцией и проведение реформы для защиты прав нацменьшинств, для Кишинева — судебная реформа, борьба с коррупцией и "деолигархизация".Обе бывшие советские республики получили статус кандидатов в ЕС в июне 2022 года. Тогда им выдвинули несколько жестких требований для формального начала переговоров. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой.При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз. Эти шаги ни к чему не обязывают Брюссель. Так, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней по времени в ЕС вступила Хорватия, это произошло в 2013 году, а процесс занял десять лет.Украина настаивает на том, что ее должны принять в ЕС в кратчайшие сроки. Глава Евросовета Шарль Мишель говорил, что даже в случае выполнения всех требований это может произойти в 2030-м.Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал Украину насквозь коррумпированной и потому неспособной стать членом Евросоюза в скором времени. Заместитель председателя Европарламента Катарина Барли, представляющая Социал-демократическую партию Германии, также полагает, что Украина навряд ли войдет в ЕС до 2029 года. Кроме того, отметила она, для вступления есть четкие критерии и сейчас Украина не соответствует ни одному из них.

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https://ria.ru/20231103/putin-1907219397.html

https://ria.ru/20231108/polsha-1908096007.html

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украина, евросоюз, еврокомиссия, в мире, брюссель, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, жан-клод юнкер, евросовет, киев