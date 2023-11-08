Прощание с актером Анатолием Яббаровым пройдет в Москве 9 ноября
Прощание с заслуженным артистом РФ Анатолием Яббаровым пройдет в Москве 9 ноября
© Мосфильм (1971)Кадр из фильма "Джентльмены удачи"
© Мосфильм (1971)
Кадр из фильма "Джентльмены удачи". Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Прощание с заслуженным артистом РФ Анатолием Яббаровым состоится 9 ноября в Москве, позже его похоронят на Ваганьковском кладбище, сообщили в пресс-службе Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова.
Яббаров скончался 6 ноября на 87 году жизни.
"Прощание с Анатолием Ахмедовичем пройдет 9 ноября в 10.00 в ритуальном зале в мечети по адресу: ул. Хачатуряна, д.8. Захоронение урны с прахом Анатолия Ахмедовича Яббарова состоится на Ваганьковском кладбище. Дата захоронения будет объявлена дополнительно", - говорится в сообщении.
Анатолий Яббаров родился 24 августа 1937 года в Баку. С 1996 по 2019 год состоял в труппе Театра Киноактера, с 2019 года – в труппе Центра театра и кино. В кино дебютировал в 1964 году в картине режиссера Григория Чухрая "Жили-были старик со старухой". Запомнился зрителю, в основном, как исполнитель ролей второго плана. В его фильмографии более 30 кинокартин: "Джентльмены удачи", "Совсем пропащий", "Звезды и солдаты", "Бег", "Два капитана", "Легенда о Тиле", "Побег из тюрьмы", "Джоконда на асфальте", "Фурцева". За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награжден орденом Дружбы в 2011 году.