https://ria.ru/20231108/yabbarov-1908149582.html

Прощание с актером Анатолием Яббаровым пройдет в Москве 9 ноября

Прощание с актером Анатолием Яббаровым пройдет в Москве 9 ноября - РИА Новости, 08.11.2023

Прощание с актером Анатолием Яббаровым пройдет в Москве 9 ноября

Прощание с заслуженным артистом РФ Анатолием Яббаровым состоится 9 ноября в Москве, позже его похоронят на Ваганьковском кладбище, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:36

2023-11-08T14:36

2023-11-08T14:36

культура

анатолий яббаров

москва

театр киноактера

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Прощание с заслуженным артистом РФ Анатолием Яббаровым состоится 9 ноября в Москве, позже его похоронят на Ваганьковском кладбище, сообщили в пресс-службе Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Яббаров скончался 6 ноября на 87 году жизни. "Прощание с Анатолием Ахмедовичем пройдет 9 ноября в 10.00 в ритуальном зале в мечети по адресу: ул. Хачатуряна, д.8. Захоронение урны с прахом Анатолия Ахмедовича Яббарова состоится на Ваганьковском кладбище. Дата захоронения будет объявлена дополнительно", - говорится в сообщении. Анатолий Яббаров родился 24 августа 1937 года в Баку. С 1996 по 2019 год состоял в труппе Театра Киноактера, с 2019 года – в труппе Центра театра и кино. В кино дебютировал в 1964 году в картине режиссера Григория Чухрая "Жили-были старик со старухой". Запомнился зрителю, в основном, как исполнитель ролей второго плана. В его фильмографии более 30 кинокартин: "Джентльмены удачи", "Совсем пропащий", "Звезды и солдаты", "Бег", "Два капитана", "Легенда о Тиле", "Побег из тюрьмы", "Джоконда на асфальте", "Фурцева". За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награжден орденом Дружбы в 2011 году.

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анатолий яббаров, москва, театр киноактера