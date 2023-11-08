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В Москве открылась выставка африканского светского искусства - РИА Новости, 08.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:20 08.11.2023 (обновлено: 20:39 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/vystavka-1908257864.html
В Москве открылась выставка африканского светского искусства
В Москве открылась выставка африканского светского искусства - РИА Новости, 08.11.2023
В Москве открылась выставка африканского светского искусства
В столичной "Галерее на Чистых прудах" открылась выставка африканского светского искусства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:20
2023-11-08T20:39
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В столичной "Галерее на Чистых прудах" открылась выставка африканского светского искусства, передает корреспондент РИА Новости. "Выставка актуальна. Назрел интерес к этой проблематике в самом обществе. (Люди - ред.) с удовольствием ходили бы в музей африканского искусства, если бы такой был", - рассказал РИА Новости гендиректор галереи Валерий Новиков. Церемонии открытия предшествовали африканские композиции на там-тамах. В галерее представлены предметы декоративного искусства Танзании, Мозамбика, Мали, Конго, Гвинеи, Нигерии, Сенегала, Замбии, Камеруна, а также живопись Танзании, Конго, Кот-д'Ивуара и Сомали. Среди них посетители могут увидеть деревянные скульптуры, маски, рельефные панно, а также скульптуры из бронзы и слоновой кости, сообщают в галерее. Предметы искусства описывают сюжеты из живого мира африканского континента, быта племен и самих людей. Многие из этих экспонатов были сделаны во второй половине XX века, когда в Африке наблюдался рост творческой активности на фоне деколонизации. Подписи к скульптурам гласят, что эти предметы искусства были привезены ещё в СССР в 1970-е, в том числе из Гвинеи, Конго и Танзании, а позже — из Мозамбика. По словам директора галереи, в СССР экспонаты попали из частных коллекций. "Советский Союз имел много контактов… Наши специалисты жили в Африке, покупали, привозили сюда", — уточнил он. Выставка доступна для посетителей до 3 декабря 2023 года.
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танзания, мозамбик, гвинея, валерий новиков, общество
Культура, Танзания, Мозамбик, Гвинея, Валерий Новиков, Общество
В Москве открылась выставка африканского светского искусства

В "Галерее на Чистых прудах" открылась выставка африканского светского искусства

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетитель на выставке "Африка. Любовь с первого взгляда" в "Галерее на Чистых прудах" в Москве
Посетитель на выставке Африка. Любовь с первого взгляда в Галерее на Чистых прудах в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетитель на выставке "Африка. Любовь с первого взгляда" в "Галерее на Чистых прудах" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В столичной "Галерее на Чистых прудах" открылась выставка африканского светского искусства, передает корреспондент РИА Новости.
"Выставка актуальна. Назрел интерес к этой проблематике в самом обществе. (Люди - ред.) с удовольствием ходили бы в музей африканского искусства, если бы такой был", - рассказал РИА Новости гендиректор галереи Валерий Новиков.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСкульптура из дерева "Барабанщики" на выставке "Африка. Любовь с первого взгляда" в "Галерее на Чистых прудах" в Москве
Скульптура из дерева Барабанщики на выставке Африка. Любовь с первого взгляда в Галерее на Чистых прудах в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Скульптура из дерева "Барабанщики" на выставке "Африка. Любовь с первого взгляда" в "Галерее на Чистых прудах" в Москве
Церемонии открытия предшествовали африканские композиции на там-тамах.
В галерее представлены предметы декоративного искусства Танзании, Мозамбика, Мали, Конго, Гвинеи, Нигерии, Сенегала, Замбии, Камеруна, а также живопись Танзании, Конго, Кот-д'Ивуара и Сомали. Среди них посетители могут увидеть деревянные скульптуры, маски, рельефные панно, а также скульптуры из бронзы и слоновой кости, сообщают в галерее.
Предметы искусства описывают сюжеты из живого мира африканского континента, быта племен и самих людей.
Многие из этих экспонатов были сделаны во второй половине XX века, когда в Африке наблюдался рост творческой активности на фоне деколонизации.
Подписи к скульптурам гласят, что эти предметы искусства были привезены ещё в СССР в 1970-е, в том числе из Гвинеи, Конго и Танзании, а позже — из Мозамбика. По словам директора галереи, в СССР экспонаты попали из частных коллекций. "Советский Союз имел много контактов… Наши специалисты жили в Африке, покупали, привозили сюда", — уточнил он.
Выставка доступна для посетителей до 3 декабря 2023 года.
 
КультураТанзанияМозамбикГвинеяВалерий НовиковОбщество
 
 
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