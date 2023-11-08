В Москве открылась выставка африканского светского искусства
В "Галерее на Чистых прудах" открылась выставка африканского светского искусства
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетитель на выставке "Африка. Любовь с первого взгляда" в "Галерее на Чистых прудах" в Москве
Посетитель на выставке "Африка. Любовь с первого взгляда" в "Галерее на Чистых прудах" в Москве
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В столичной "Галерее на Чистых прудах" открылась выставка африканского светского искусства, передает корреспондент РИА Новости.
"Выставка актуальна. Назрел интерес к этой проблематике в самом обществе. (Люди - ред.) с удовольствием ходили бы в музей африканского искусства, если бы такой был", - рассказал РИА Новости гендиректор галереи Валерий Новиков.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСкульптура из дерева "Барабанщики" на выставке "Африка. Любовь с первого взгляда" в "Галерее на Чистых прудах" в Москве
Скульптура из дерева "Барабанщики" на выставке "Африка. Любовь с первого взгляда" в "Галерее на Чистых прудах" в Москве
Церемонии открытия предшествовали африканские композиции на там-тамах.
В галерее представлены предметы декоративного искусства Танзании, Мозамбика, Мали, Конго, Гвинеи, Нигерии, Сенегала, Замбии, Камеруна, а также живопись Танзании, Конго, Кот-д'Ивуара и Сомали. Среди них посетители могут увидеть деревянные скульптуры, маски, рельефные панно, а также скульптуры из бронзы и слоновой кости, сообщают в галерее.
Предметы искусства описывают сюжеты из живого мира африканского континента, быта племен и самих людей.
Многие из этих экспонатов были сделаны во второй половине XX века, когда в Африке наблюдался рост творческой активности на фоне деколонизации.
Подписи к скульптурам гласят, что эти предметы искусства были привезены ещё в СССР в 1970-е, в том числе из Гвинеи, Конго и Танзании, а позже — из Мозамбика. По словам директора галереи, в СССР экспонаты попали из частных коллекций. "Советский Союз имел много контактов… Наши специалисты жили в Африке, покупали, привозили сюда", — уточнил он.
Выставка доступна для посетителей до 3 декабря 2023 года.