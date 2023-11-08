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В обществе "Знание" предложили сделать региональные дни выставки "Россия"

В обществе "Знание" предложили сделать региональные дни выставки "Россия" - РИА Новости, 08.11.2023

В обществе "Знание" предложили сделать региональные дни выставки "Россия"

Генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль предложил сделать региональные дни выставки-форума "Россия", отметив, что "Знание" готово в... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:09

2023-11-08T14:09

2023-11-08T14:09

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

общество "знание"

россия

москва

общество

вднх

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль предложил сделать региональные дни выставки-форума "Россия", отметив, что "Знание" готово в свою очередь организовать форумные и фестивальные форматы, которые покажут достижения региона. "Я хотел бы, чтобы эта выставка ("Россия") не ограничивалась границами ВДНХ, мы с вами можем вынести ее за пределы и распространить на всю нашу страну. Давайте попробуем сделать региональные дни выставки, в том числе в этих регионах, мы готовы как Общество "Знание" организовать в регионах большие форумные, фестивальные форматы, призванные показать достижения региона и главное - людей, людей, которыми регион может и должен гордиться", - сказал Древаль в ходе "часа эксперта" в Совете Федерации. Древаль также отметил, что работа в регионах станет вторым этапом перезагрузки общества "Знание", так как невозможно далее масштабировать просветительскую деятельность только федеральным центром. Выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября по 17 марта в Москве на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на выставке представят, например, итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.

россия

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

выставка-форум "россия", общество "знание", россия, москва, общество, вднх