https://ria.ru/20231108/vsu-1908158237.html
Ждет страшное. Стали известные шокирующие подробности с передовой ВСУ
Ждет страшное. Стали известные шокирующие подробности с передовой ВСУ - РИА Новости, 08.11.2023
Ждет страшное. Стали известные шокирующие подробности с передовой ВСУ
В преддверии зимы потери ВСУ уже составили около двухсот тысяч человек, и надежды на успешный прорыв нет, пишет французская газета Libération. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:00
2023-11-08T15:00
2023-11-08T15:41
украина
киев
израиль
владимир путин
евгений балицкий
сергей шойгу
вооруженные силы украины
хамас
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В преддверии зимы потери ВСУ уже составили около двухсот тысяч человек, и надежды на успешный прорыв нет, пишет французская газета Libération."Готовясь к новой зиме, украинская армия постоянно вынуждена набирать бойцов: <…> С 24 февраля 2022 года было убито или ранено не менее 200 тысяч человек", — говорится в публикации.По словам автора, Киев надеялся на молниеносное контрнаступление, но за последние месяцы из-за нехватки ресурсов ему не удалось достичь никаких значимых результатов, тогда как война между ХАМАС и Израилем перетягивает на себя все больше внимания международного сообщества.Осознав, что Украина больше не интересует мир так, как раньше, солдаты на фронте пребывают в растерянности, понимая, что конфликт закончится еще не скоро, и пытаются отогнать мысли о поражении, говорится в статье. Но может случиться так, что страну ждет еще одна страшная зима, заключает издание.Украинские войска с 4 июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Но, как отмечал президент Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов, а контрнаступление обернулось провалом. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, с июня по конец октября украинская армия потеряла свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил на днях, что на Запорожском направлении контрнаступление ВСУ полностью остановлено, планы пройти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым провалились. Украинская армия совершенно выдохлась, осталась лишь агония. В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231003/territorii-1900200146.html
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украина, киев, израиль, владимир путин, евгений балицкий, сергей шойгу, вооруженные силы украины, хамас
Украина, Киев, Израиль, Владимир Путин, Евгений Балицкий, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, ХАМАС
Ждет страшное. Стали известные шокирующие подробности с передовой ВСУ
Libération: потери ВСУ составили не менее 200 000 человек с начала СВО
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
В преддверии зимы потери ВСУ уже составили около двухсот тысяч человек, и надежды на успешный прорыв нет, пишет французская газета Libération
.
«
"Готовясь к новой зиме, украинская армия постоянно вынуждена набирать бойцов: <…> С 24 февраля 2022 года было убито или ранено не менее 200 тысяч человек", — говорится в публикации.
По словам автора, Киев надеялся на молниеносное контрнаступление, но за последние месяцы из-за нехватки ресурсов ему не удалось достичь никаких значимых результатов, тогда как война между ХАМАС и Израилем перетягивает на себя все больше внимания международного сообщества.
Осознав, что Украина больше не интересует мир так, как раньше, солдаты на фронте пребывают в растерянности, понимая, что конфликт закончится еще не скоро, и пытаются отогнать мысли о поражении, говорится в статье. Но может случиться так, что страну ждет еще одна страшная зима, заключает издание.
"Больше территории": в США заметили парадокс в контрнаступлении ВСУ
Украинские войска с 4 июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском
направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО
. Но, как отмечал президент Владимир Путин
, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов, а контрнаступление обернулось провалом. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу
, с июня по конец октября украинская армия потеряла свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил на днях, что на Запорожском направлении контрнаступление ВСУ полностью остановлено, планы пройти к Азовскому морю
и перерезать сухопутный коридор в Крым провалились. Украинская армия совершенно выдохлась, осталась лишь агония.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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