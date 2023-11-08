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Лавров встретился с главой МИД Казахстана

Лавров встретился с главой МИД Казахстана - РИА Новости, 08.11.2023

Лавров встретился с главой МИД Казахстана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне визита президента России Владимира Путина в Казахстан обсудил с главой МИД страны Муратом Нуртлеу... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T21:02

2023-11-08T21:02

2023-11-08T21:02

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сергей лавров

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астана

мурат нуртлеу

политика

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне визита президента России Владимира Путина в Казахстан обсудил с главой МИД страны Муратом Нуртлеу сотрудничество Москвы и Астаны, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. "Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений в контексте предстоящего визита Президента Российской Федерации В.В.Путина, а также развитие взаимодействия на международных площадках", - отметили в МИД России. Сообщается, что встреча прошла в Астане, а обмен мнениями прошел "в присущей стратегическому партнерству и союзничеству дружественной и конструктивной атмосфере". Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин посетит с официальным визитом Казахстан 9 ноября, где обсудит с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым ключевые вопросы российско-казахстанских отношений. Кроме того, Путин и Токаев по видео примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в городе Костанай. По итогам визита ожидается подписание ряда совместных документов. Президенты также выступят с заявлениями для СМИ.

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россия, казахстан, сергей лавров, владимир путин, астана, мурат нуртлеу, политика