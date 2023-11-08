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Лавров встретился с главой МИД Казахстана - РИА Новости, 08.11.2023
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21:02 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/vstrecha-1908265405.html
Лавров встретился с главой МИД Казахстана
Лавров встретился с главой МИД Казахстана - РИА Новости, 08.11.2023
Лавров встретился с главой МИД Казахстана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне визита президента России Владимира Путина в Казахстан обсудил с главой МИД страны Муратом Нуртлеу... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T21:02
2023-11-08T21:02
россия
казахстан
сергей лавров
владимир путин
астана
мурат нуртлеу
политика
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне визита президента России Владимира Путина в Казахстан обсудил с главой МИД страны Муратом Нуртлеу сотрудничество Москвы и Астаны, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. "Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений в контексте предстоящего визита Президента Российской Федерации В.В.Путина, а также развитие взаимодействия на международных площадках", - отметили в МИД России. Сообщается, что встреча прошла в Астане, а обмен мнениями прошел "в присущей стратегическому партнерству и союзничеству дружественной и конструктивной атмосфере". Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин посетит с официальным визитом Казахстан 9 ноября, где обсудит с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым ключевые вопросы российско-казахстанских отношений. Кроме того, Путин и Токаев по видео примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в городе Костанай. По итогам визита ожидается подписание ряда совместных документов. Президенты также выступят с заявлениями для СМИ.
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россия, казахстан, сергей лавров, владимир путин, астана, мурат нуртлеу, политика
Россия, Казахстан, Сергей Лавров, Владимир Путин, Астана, Мурат Нуртлеу, Политика
Лавров встретился с главой МИД Казахстана

Лавров обсудил с главой МИД Казахстана Нуртлеу сотрудничество стран

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне визита президента России Владимира Путина в Казахстан обсудил с главой МИД страны Муратом Нуртлеу сотрудничество Москвы и Астаны, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений в контексте предстоящего визита Президента Российской Федерации В.В.Путина, а также развитие взаимодействия на международных площадках", - отметили в МИД России.
Сообщается, что встреча прошла в Астане, а обмен мнениями прошел "в присущей стратегическому партнерству и союзничеству дружественной и конструктивной атмосфере".
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин посетит с официальным визитом Казахстан 9 ноября, где обсудит с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым ключевые вопросы российско-казахстанских отношений. Кроме того, Путин и Токаев по видео примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в городе Костанай. По итогам визита ожидается подписание ряда совместных документов. Президенты также выступят с заявлениями для СМИ.
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РоссияКазахстанСергей ЛавровВладимир ПутинАстанаМурат НуртлеуПолитика
 
 
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