https://ria.ru/20231108/vitas-1908174860.html

Продюсер Витаса объяснил, почему певец не выступает в России

Продюсер Витаса объяснил, почему певец не выступает в России - РИА Новости, 08.11.2023

Продюсер Витаса объяснил, почему певец не выступает в России

Сергей Пудовкин, продюсер певца Витаса (настоящее имя Виталий Грачев) рассказал в интервью РИА Новости, почему артист перестал давать сольные концерты в России. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:43

2023-11-08T16:43

2023-11-08T16:48

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сергей Пудовкин, продюсер певца Витаса (настоящее имя Виталий Грачев) рассказал в интервью РИА Новости, почему артист перестал давать сольные концерты в России.По словам импресарио, певец отсутствует на российской сцене по двум причинам. Первая из них — работа в Китае. Исполнитель более 15 лет "остается единственным артистом из стран СНГ", который успешно строит карьеру в этой стране. Так, на днях Витас дал в Китае девять концертов при полных стадионах. "Сейчас настолько грандиозные планы с нашим самым большим стратегическим партнером — Китайской Народной Республикой, что не всегда хватает времени на другие какие-то проекты", — прокомментировал Пудовкин.Вторая причина — любовь к семье. Витас несколько лет женат на Светлане Гранковской и воспитывает с ней троих детей: дочерей Аллу и Алису и сына Максима. "Семья — это его жизнь, его смысл, — сообщил продюсер. — Любимые дети и жена. Они с супругой с семнадцати лет вместе. Витас очень много времени уделяет семье".Сергей Пудовкин признался, что в России певец старается все свободное время проводить в кругу близких. Если исполнитель и выступает, то на частных концертах или корпоративах. Продюсер уточнил, что в следующем году у Витаса юбилей. К этому событию команда артиста задумалась об организации гала-концерта в России.

https://ria.ru/20210620/vitas-1735645655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

витас, сергей пудовкин, россия, знаменитости, китай, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса