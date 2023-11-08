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Продюсер Витаса объяснил, почему певец не выступает в России
Продюсер Витаса объяснил, почему певец не выступает в России - РИА Новости, 08.11.2023
Продюсер Витаса объяснил, почему певец не выступает в России
Сергей Пудовкин, продюсер певца Витаса (настоящее имя Виталий Грачев) рассказал в интервью РИА Новости, почему артист перестал давать сольные концерты в России. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:43
2023-11-08T16:43
2023-11-08T16:48
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сергей Пудовкин, продюсер певца Витаса (настоящее имя Виталий Грачев) рассказал в интервью РИА Новости, почему артист перестал давать сольные концерты в России.По словам импресарио, певец отсутствует на российской сцене по двум причинам. Первая из них — работа в Китае. Исполнитель более 15 лет "остается единственным артистом из стран СНГ", который успешно строит карьеру в этой стране. Так, на днях Витас дал в Китае девять концертов при полных стадионах. "Сейчас настолько грандиозные планы с нашим самым большим стратегическим партнером — Китайской Народной Республикой, что не всегда хватает времени на другие какие-то проекты", — прокомментировал Пудовкин.Вторая причина — любовь к семье. Витас несколько лет женат на Светлане Гранковской и воспитывает с ней троих детей: дочерей Аллу и Алису и сына Максима. "Семья — это его жизнь, его смысл, — сообщил продюсер. — Любимые дети и жена. Они с супругой с семнадцати лет вместе. Витас очень много времени уделяет семье".Сергей Пудовкин признался, что в России певец старается все свободное время проводить в кругу близких. Если исполнитель и выступает, то на частных концертах или корпоративах. Продюсер уточнил, что в следующем году у Витаса юбилей. К этому событию команда артиста задумалась об организации гала-концерта в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
витас, сергей пудовкин, россия, знаменитости, китай, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Витас, Сергей Пудовкин, Россия, Знаменитости, Китай, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Продюсер Витаса объяснил, почему певец не выступает в России
Продюсер Витаса сказал, что певец не выступает в России из-за работы в Китае
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сергей Пудовкин, продюсер певца Витаса (настоящее имя Виталий Грачев) рассказал в интервью РИА Новости, почему артист перестал давать сольные концерты в России.
По словам импресарио, певец отсутствует на российской сцене по двум причинам. Первая из них — работа в Китае. Исполнитель более 15 лет "остается единственным артистом из стран СНГ", который успешно строит карьеру в этой стране.
Так, на днях Витас дал
в Китае девять концертов при полных стадионах.
«
"Сейчас настолько грандиозные планы с нашим самым большим стратегическим партнером — Китайской Народной Республикой, что не всегда хватает времени на другие какие-то проекты", — прокомментировал Пудовкин.
Вторая причина — любовь к семье. Витас несколько лет женат на Светлане Гранковской и воспитывает с ней троих детей: дочерей Аллу и Алису и сына Максима.
«
"Семья — это его жизнь, его смысл, — сообщил продюсер. — Любимые дети и жена. Они с супругой с семнадцати лет вместе. Витас очень много времени уделяет семье".
Сергей Пудовкин признался, что в России певец старается все свободное время проводить в кругу близких. Если исполнитель и выступает, то на частных концертах или корпоративах.
Продюсер уточнил, что в следующем году у Витаса юбилей. К этому событию команда артиста задумалась об организации гала-концерта в России.
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