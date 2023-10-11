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Около семи тысяч зрителей пришли на шоу Витаса по фальшивым билетам

Около семи тысяч зрителей пришли на шоу Витаса по фальшивым билетам - РИА Новости, 11.10.2023

Около семи тысяч зрителей пришли на шоу Витаса по фальшивым билетам

Около семи тысяч зрителей пришли на концерт Витаса в Китае по фальшивым билетам, сообщил РИА Новости директор артиста Сергей Пудовкин. РИА Новости, 11.10.2023

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Около семи тысяч зрителей пришли на концерт Витаса в Китае по фальшивым билетам, сообщил РИА Новости директор артиста Сергей Пудовкин.По словам продюсера, за более чем 15-летний опыт работы в Китае, этот случай поразил его."Меня разорвал стадион в городе Сучжоу, где количество проводных билетов составило 62 тысячи, при том что в продаже было 55. Я спросил у организаторов, где деньги. Они сказали, что перекупщики сделали невозможное. Билеты были с голограммами, защищенными кодами. Были сделаны дубликаты билетов. Порядка семи тысяч зрителей прошли по фактическим билетам", – прокомментировал собеседник агентства.Пудовкин добавил, что сканер каким-то образом считали фальшивые билеты, и пропустил по ним зрителей. Директор Витаса также отметил, что впереди у артиста еще 16 концертов в Китае, поэтому они не исключают, что фальсификация билетов будет в каждом городе. "Крайний концерт в рамках этого тура состоится в Шанхае на 90-тысячной арене", – заключил Пудовкин.Витас успешно выступает в Китае примерно с 2004-го года, и за это время обрел там огромную популярность. Исполнитель почти всегда собирает полные залы, причем поет на русском, а некоторые китайцы называют его именем своих детей.

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новости шоу-бизнеса, китай, сергей пудовкин, витас, знаменитости, шанхай