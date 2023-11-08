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Нижегородские ученые разработали вакцину для профилактики опухолей мозга - РИА Новости, 08.11.2023
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23:47 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/vaktsina-1908285206.html
Нижегородские ученые разработали вакцину для профилактики опухолей мозга
Нижегородские ученые разработали вакцину для профилактики опухолей мозга - РИА Новости, 08.11.2023
Нижегородские ученые разработали вакцину для профилактики опухолей мозга
Вакцину для профилактики опухолей головного мозга разработали в Нижегородском государственном университете (ННГУ) имени Лобачевского, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T23:47
2023-11-08T23:47
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Вакцину для профилактики опухолей головного мозга разработали в Нижегородском государственном университете (ННГУ) имени Лобачевского, сообщает пресс-служба вуза. "Для создания препарата специалисты НИИ нейронаук, кафедры общей и медицинской генетики и кафедры биофизики Института биологии и биомедицины ННГУ соединили дендритные клетки костного мозга мышей с фрагментами опухоли, разрушенной под действием фотодинамической терапии", - говорится в сообщении. Отмечается, что дендритноклеточные вакцины активируют иммунитет и помогают организму распознавать опухолевые клетки. В ходе эксперимента в мозг вакцинированных мышей подсаживали опухоль и следили за её развитием. "Тестирование препарата in vivo (внутри организма) показало 75-100% выживаемость мышей с глиомой – одной из самых агрессивных опухолей, выявляемых на поздних стадиях и плохо поддающихся лечению. Животные в контрольных группах без препарата быстро погибали, тогда как иммунная система вакцинированных мышей успешно боролась с опухолью", - отмечается в сообщении. На данный момент активация собственного иммунитета у онкопациента используется как поддерживающая терапия и профилактика метастазирования. Но учёные ННГУ уверены, что метод можно использовать и как самостоятельное лечение. По словам сотрудника лаборатории генетики развития мозга НИИ нейронаук ННГУ Тихона Редькина, слова которого приводятся в сообщении, следующим шагом после создания эффективной профилактической вакцины станет разработка вакцины для лечения опухоли. "В перспективе в вакцине будут использованы убитые клетки опухоли конкретного пациента с онкологическим заболеванием, что позволит сделать терапию персонализированной, лечить пациента, а не симптомы и последствия развития новообразования. В случае успеха нижегородская вакцина поможет существенно продвинуться в борьбе с агрессивными опухолями головного мозга", – приводятся в сообщении слова ученого. Для разработки препарата учёные планируют смоделировать патологию на лабораторных животных, а затем провести лечение опухоли иммуногенной вакциной.
https://ria.ru/20231108/meditsina-1908267122.html
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нижегородский государственный университет, здоровье - общество, общество
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Нижегородские ученые разработали вакцину для профилактики опухолей мозга

Ученые в ННГУ разработали вакцину для профилактики опухолей мозга

© iStock.com / ManjurulЖенщина-ученый в лаборатории
Женщина-ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© iStock.com / Manjurul
Женщина-ученый в лаборатории. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Вакцину для профилактики опухолей головного мозга разработали в Нижегородском государственном университете (ННГУ) имени Лобачевского, сообщает пресс-служба вуза.
"Для создания препарата специалисты НИИ нейронаук, кафедры общей и медицинской генетики и кафедры биофизики Института биологии и биомедицины ННГУ соединили дендритные клетки костного мозга мышей с фрагментами опухоли, разрушенной под действием фотодинамической терапии", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что дендритноклеточные вакцины активируют иммунитет и помогают организму распознавать опухолевые клетки. В ходе эксперимента в мозг вакцинированных мышей подсаживали опухоль и следили за её развитием.
"Тестирование препарата in vivo (внутри организма) показало 75-100% выживаемость мышей с глиомой – одной из самых агрессивных опухолей, выявляемых на поздних стадиях и плохо поддающихся лечению. Животные в контрольных группах без препарата быстро погибали, тогда как иммунная система вакцинированных мышей успешно боролась с опухолью", - отмечается в сообщении.
На данный момент активация собственного иммунитета у онкопациента используется как поддерживающая терапия и профилактика метастазирования. Но учёные ННГУ уверены, что метод можно использовать и как самостоятельное лечение.
По словам сотрудника лаборатории генетики развития мозга НИИ нейронаук ННГУ Тихона Редькина, слова которого приводятся в сообщении, следующим шагом после создания эффективной профилактической вакцины станет разработка вакцины для лечения опухоли. "В перспективе в вакцине будут использованы убитые клетки опухоли конкретного пациента с онкологическим заболеванием, что позволит сделать терапию персонализированной, лечить пациента, а не симптомы и последствия развития новообразования. В случае успеха нижегородская вакцина поможет существенно продвинуться в борьбе с агрессивными опухолями головного мозга", – приводятся в сообщении слова ученого.
Для разработки препарата учёные планируют смоделировать патологию на лабораторных животных, а затем провести лечение опухоли иммуногенной вакциной.
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