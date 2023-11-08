"Абсурдно". Венгрия выступила против вступления Украины в ЕС
Сийярто напомнил о несоблюдении прав Киевом и выступил против вступления в ЕС
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 8 ноя - РИА Новости. На Украине не соблюдается свобода слова и СМИ, не проводятся выборы, в таких условиях абсурдно было бы оценивать соблюдение принципов верховенства права в стране, принимать ее в ЕС несвоевременно, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто назвал правильным постановление Еврокомиссии, согласно которому Украина не выполнила условия для членства в ЕС, особенно "вопиющие" нарушения в сфере соблюдения прав национальных меньшинств.
"На Украине война, поэтому мы видим, что не соблюдаются свобода СМИ и свобода слова, видим, что выборы не проводят. Поэтому было бы очевидно абсурдно в таких условиях, чтобы Еврокомиссия, евроинституты и страны-члены принимали решение о том, как работают институты верховенства права на Украине", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook*.
Он подчеркнул, что Будапешт "не считает своевременными какие-либо дальнейшие шаги в отношении переговоров о вступлении Украины в ЕС".
По словам Сийярто, Будапешт считает гораздо более своевременным "стратегическую дискуссию в ЕС о дальнейшей политике сообщества в отношении Украины".
Глава венгерского МИД также приветствовал рекомендацию дать статус кандидата в члены ЕС Грузии и отметил, что дальнейшее расширение ЕС должно происходить, в первую очередь, за счет стран Западных Балкан.
В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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