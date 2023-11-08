https://ria.ru/20231108/ukraine-1908251550.html

ЕС выдвинул Киеву четыре условия для начала переговоров о вступлении в союз

ЕС выдвинул Киеву четыре условия для начала переговоров о вступлении в союз - РИА Новости, 08.11.2023

ЕС выдвинул Киеву четыре условия для начала переговоров о вступлении в союз

Киев до середины декабря должен выполнить четыре условия, чтобы получить "зеленый свет" на начало переговоров о вступлении в Евросоюз, сообщила посол ЕС на... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T19:46

2023-11-08T19:46

2023-11-08T19:46

в мире

украина

киев

денис шмыгаль

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

молдавия

еврокомиссия

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Киев до середины декабря должен выполнить четыре условия, чтобы получить "зеленый свет" на начало переговоров о вступлении в Евросоюз, сообщила посол ЕС на Украине Катарина Матернова. Ранее в среду украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Еврокомиссия официально передала Киеву отчет с рекомендацией начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. "Это разрешение, рекомендованное Раде, которое открывает Европейскому Совету, а это все 27 стран-членов, возможность начать переговоры о вступлении. Что касается следующих шагов: есть еще несколько аспектов реформ, которые необходимо завершить для того, чтобы Совет предоставил так называемый переговорный мандат комиссии ", - приводит слова Матерновой телеканал "Общественное". Матернова объяснила, что Еврокомиссия сейчас рекомендовала открытие переговоров, для следующего шага есть еще четыре аспекта реформ, которые нужно завершить. По ее словам, среди них увеличение штата Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), внесение двух небольших изменений в закон о декларировании имущества, принятие закона о лоббировании в соответствии со стандартами ЕС, выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по национальным меньшинствам. "Эти четыре пункта должны быть завершены, и тогда мы получим мандат на переговоры при условии, что Рада откроет переговоры в декабре, и тогда процесс может начаться", — подчеркнула посол. В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.

https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html

https://ria.ru/20231105/podarok-1907611509.html

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html

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в мире, украина, киев, денис шмыгаль, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, молдавия, еврокомиссия, евросоюз