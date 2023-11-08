Рейтинг@Mail.ru
ЕС выдвинул Киеву четыре условия для начала переговоров о вступлении в союз - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/ukraine-1908251550.html
ЕС выдвинул Киеву четыре условия для начала переговоров о вступлении в союз
ЕС выдвинул Киеву четыре условия для начала переговоров о вступлении в союз - РИА Новости, 08.11.2023
ЕС выдвинул Киеву четыре условия для начала переговоров о вступлении в союз
Киев до середины декабря должен выполнить четыре условия, чтобы получить "зеленый свет" на начало переговоров о вступлении в Евросоюз, сообщила посол ЕС на... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T19:46
2023-11-08T19:46
в мире
украина
киев
денис шмыгаль
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
молдавия
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Киев до середины декабря должен выполнить четыре условия, чтобы получить "зеленый свет" на начало переговоров о вступлении в Евросоюз, сообщила посол ЕС на Украине Катарина Матернова. Ранее в среду украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Еврокомиссия официально передала Киеву отчет с рекомендацией начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. "Это разрешение, рекомендованное Раде, которое открывает Европейскому Совету, а это все 27 стран-членов, возможность начать переговоры о вступлении. Что касается следующих шагов: есть еще несколько аспектов реформ, которые необходимо завершить для того, чтобы Совет предоставил так называемый переговорный мандат комиссии ", - приводит слова Матерновой телеканал "Общественное". Матернова объяснила, что Еврокомиссия сейчас рекомендовала открытие переговоров, для следующего шага есть еще четыре аспекта реформ, которые нужно завершить. По ее словам, среди них увеличение штата Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), внесение двух небольших изменений в закон о декларировании имущества, принятие закона о лоббировании в соответствии со стандартами ЕС, выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по национальным меньшинствам. "Эти четыре пункта должны быть завершены, и тогда мы получим мандат на переговоры при условии, что Рада откроет переговоры в декабре, и тогда процесс может начаться", — подчеркнула посол. В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html
https://ria.ru/20231105/podarok-1907611509.html
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html
украина
киев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, денис шмыгаль, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, молдавия, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Молдавия, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕС выдвинул Киеву четыре условия для начала переговоров о вступлении в союз

Посол призвала Киев изменить законы для начала переговоров о вступлении в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Киев до середины декабря должен выполнить четыре условия, чтобы получить "зеленый свет" на начало переговоров о вступлении в Евросоюз, сообщила посол ЕС на Украине Катарина Матернова.
Ранее в среду украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Еврокомиссия официально передала Киеву отчет с рекомендацией начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз.
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
Европейский цветущий сад готов к расширению
3 сентября, 08:00
"Это разрешение, рекомендованное Раде, которое открывает Европейскому Совету, а это все 27 стран-членов, возможность начать переговоры о вступлении. Что касается следующих шагов: есть еще несколько аспектов реформ, которые необходимо завершить для того, чтобы Совет предоставил так называемый переговорный мандат комиссии ", - приводит слова Матерновой телеканал "Общественное".
Матернова объяснила, что Еврокомиссия сейчас рекомендовала открытие переговоров, для следующего шага есть еще четыре аспекта реформ, которые нужно завершить. По ее словам, среди них увеличение штата Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), внесение двух небольших изменений в закон о декларировании имущества, принятие закона о лоббировании в соответствии со стандартами ЕС, выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по национальным меньшинствам.
"Эти четыре пункта должны быть завершены, и тогда мы получим мандат на переговоры при условии, что Рада откроет переговоры в декабре, и тогда процесс может начаться", — подчеркнула посол.
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Во Франции пришли в ужас из-за "подарка" фон дер Ляйен Зеленскому
5 ноября, 18:27
В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
У Зеленского выдалась тяжелая неделя. И это только начало
6 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаКиевДенис ШмыгальУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийМолдавияЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала