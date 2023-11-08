https://ria.ru/20231108/ukraina-1908275548.html

Байден еще верит в возможность Украины вернуть территории, заявил Белый дом

Байден еще верит в возможность Украины вернуть территории, заявил Белый дом - РИА Новости, 08.11.2023

Байден еще верит в возможность Украины вернуть территории, заявил Белый дом

Президент США Джо Байден все еще верит в возможность Украины вернуть потерянные территории, несмотря на провалившиеся попытки контрнаступления, считает... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T22:06

2023-11-08T22:06

2023-11-08T22:06

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

владимир путин

джо байден

джон кирби

оон

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден все еще верит в возможность Украины вернуть потерянные территории, несмотря на провалившиеся попытки контрнаступления, считает координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Украинцы первыми скажут, что они не достигают того прогресса в контрнаступлении, которого хотели бы… Что касается вопроса о том, верит ли президент - абсолютно", - сообщил он журналистам на вопрос, верит ли Байден в возможность Украины вернуть потерянные территории. Кирби добавил, что США нацелены обеспечить Киев дополнительной военной поддержкой в ближайшее время перед тем, как погода еще больше ухудшит условия для ВСУ. В Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года по итогам референдумов 23-27 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили президент РФ Владимир Путин и главы регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. С присоединением указанных регионов население России выросло со 145 миллионов примерно до 153-158 миллионов человек, в зависимости от актуальности статистических данных. Территория страны с учетом официальных границ новых регионов увеличилась на 108,8 тысячи квадратных километров, что соразмерно территории Болгарии. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231107/sekret-1907809405.html

https://ria.ru/20231026/ssha-1905238195.html

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