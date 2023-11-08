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США заявили, что израсходовали 96 процентов всех средств для Украины - РИА Новости, 08.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:50 08.11.2023 (обновлено: 23:18 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908271720.html
США заявили, что израсходовали 96 процентов всех средств для Украины
США заявили, что израсходовали 96 процентов всех средств для Украины - РИА Новости, 08.11.2023
США заявили, что израсходовали 96 процентов всех средств для Украины
США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины, заявил координатор Белого дома по стратегическим... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T21:50
2023-11-08T23:18
сша
украина
специальная военная операция на украине
джон кирби
пентагон
нато
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Что касается оставшихся денег, то из общих средств, выделенных Украине с начала военных действий, — не только военная поддержка, но и экономическая, финансовая и гуманитарная помощь — мы израсходовали около 96 процентов", — сказал он.Как уточнил американский чиновник, конкретно на военную помощь Вашингтон потратили более 90 процентов всех выделенных средств. По его словам, у Пентагона осталось только около 1,1 миллиарда долларов и они предназначены для замещения оружия на армейских складах США.На минувшей неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Соединенные Штаты передают киевским властям меньшие пакеты военной помощи из-за истощения выделенных средств. Она призвала законодателей побыстрее одобрить заявку президента Джо Байдена на выделение дополнительных 60 миллиардов долларов.В октябре запрос американского лидера к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун в правительстве США. Причиной тому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для бывшей советской республики.В итоге был принят временный бюджет без пункта о поддержке Украины. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев посчитали, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для киевского режима. Теперь у США нет новых денег для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная Штатами Киеву, уже превысила 100 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20231108/snaryady-1908164821.html
https://ria.ru/20231107/pomosch-1908038363.html
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сша, украина, джон кирби, пентагон, нато, в мире, джо байден, карин жан-пьер
США, Украина, Специальная военная операция на Украине, Джон Кирби, Пентагон, НАТО, В мире, Джо Байден, Карин Жан-Пьер
США заявили, что израсходовали 96 процентов всех средств для Украины

Белый дом: США израсходовали 96% всех выделенных на поддержку Украины средств

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Что касается оставшихся денег, то из общих средств, выделенных Украине с начала военных действий, — не только военная поддержка, но и экономическая, финансовая и гуманитарная помощь — мы израсходовали около 96 процентов", — сказал он.
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Как уточнил американский чиновник, конкретно на военную помощь Вашингтон потратили более 90 процентов всех выделенных средств. По его словам, у Пентагона осталось только около 1,1 миллиарда долларов и они предназначены для замещения оружия на армейских складах США.
На минувшей неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Соединенные Штаты передают киевским властям меньшие пакеты военной помощи из-за истощения выделенных средств. Она призвала законодателей побыстрее одобрить заявку президента Джо Байдена на выделение дополнительных 60 миллиардов долларов.
В октябре запрос американского лидера к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун в правительстве США. Причиной тому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для бывшей советской республики.
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В итоге был принят временный бюджет без пункта о поддержке Украины. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев посчитали, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для киевского режима.
Теперь у США нет новых денег для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная Штатами Киеву, уже превысила 100 миллиардов долларов.
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