https://ria.ru/20231108/ukraina-1908271720.html

США заявили, что израсходовали 96 процентов всех средств для Украины

США заявили, что израсходовали 96 процентов всех средств для Украины - РИА Новости, 08.11.2023

США заявили, что израсходовали 96 процентов всех средств для Украины

США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины, заявил координатор Белого дома по стратегическим... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T21:50

2023-11-08T21:50

2023-11-08T23:18

сша

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специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Что касается оставшихся денег, то из общих средств, выделенных Украине с начала военных действий, — не только военная поддержка, но и экономическая, финансовая и гуманитарная помощь — мы израсходовали около 96 процентов", — сказал он.Как уточнил американский чиновник, конкретно на военную помощь Вашингтон потратили более 90 процентов всех выделенных средств. По его словам, у Пентагона осталось только около 1,1 миллиарда долларов и они предназначены для замещения оружия на армейских складах США.На минувшей неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Соединенные Штаты передают киевским властям меньшие пакеты военной помощи из-за истощения выделенных средств. Она призвала законодателей побыстрее одобрить заявку президента Джо Байдена на выделение дополнительных 60 миллиардов долларов.В октябре запрос американского лидера к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун в правительстве США. Причиной тому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для бывшей советской республики.В итоге был принят временный бюджет без пункта о поддержке Украины. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев посчитали, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для киевского режима. Теперь у США нет новых денег для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная Штатами Киеву, уже превысила 100 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20231108/snaryady-1908164821.html

https://ria.ru/20231107/pomosch-1908038363.html

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

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