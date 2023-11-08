https://ria.ru/20231108/ukraina-1908256130.html

Азаров назвал истинную причину рекомендаций по вступлению Украины в ЕС

Азаров назвал истинную причину рекомендаций по вступлению Украины в ЕС - РИА Новости, 08.11.2023

Азаров назвал истинную причину рекомендаций по вступлению Украины в ЕС

Рекомендации Еврокомиссии о старте переговоров по вступлению Украины в ЕС являются попыткой западных стран поднять рейтинг украинского лидера Владимира... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T20:10

2023-11-08T20:10

2023-11-08T20:11

в мире

украина

молдавия

киев

николай азаров (политик)

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Рекомендации Еврокомиссии о старте переговоров по вступлению Украины в ЕС являются попыткой западных стран поднять рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского среди населения на фоне разочарования украинцев ситуацией в стране, рассказал РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Все службы на Западе, которые сейчас занимаются украинским режимом, отслеживают падение доверия к Зеленскому со стороны населения, разочарование в том, что сейчас в стране происходит. Поэтому нужна очередная "морковка", надо что-то опять пообещать", - отметил Азаров. Экс-глава украинского кабмина уверен, что заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о рекомендациях по Украине - это сугубо политико-конъюнктурное решение. А украинские СМИ, по мнению Азарова, представляют рекомендацию Еврокомиссии для стран-членов ЕС о будущем киевской евроинтеграции как свершившийся факт начала переговоров, вводя в заблуждение "доверчивых украинцев", которые не изучали критерии для вступления в Евросоюз. Кроме того, Азаров выразил сожаление, что современные европейские чиновники, в отличие от своих предшественников, которые "разбирались до каждой запятой", халатно относятся к политике расширения ЕС и игнорируют несоответствие Украины необходимым требованиям. "Реально киевский режим ни по одному из копенгагенских критериев не подходит (для вступления в ЕС). То, что сейчас есть в Киеве, когда бюджет на три четверти финансируется за счет подачек Запада, о каком платежном балансе можно говорить? Если государственный долг уже за 100%. Словом, это все авантюризм", - заключил Азаров. Ранее в среду ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.

https://ria.ru/20231108/ukaz-1908180621.html

https://ria.ru/20231108/ukraina-1908137673.html

https://ria.ru/20231108/zelenskiy-1908101744.html

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молдавия

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в мире, украина, молдавия, киев, николай азаров (политик), владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия