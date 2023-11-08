Рейтинг@Mail.ru
Азаров назвал истинную причину рекомендаций по вступлению Украины в ЕС - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 08.11.2023 (обновлено: 20:11 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908256130.html
Азаров назвал истинную причину рекомендаций по вступлению Украины в ЕС
Азаров назвал истинную причину рекомендаций по вступлению Украины в ЕС - РИА Новости, 08.11.2023
Азаров назвал истинную причину рекомендаций по вступлению Украины в ЕС
Рекомендации Еврокомиссии о старте переговоров по вступлению Украины в ЕС являются попыткой западных стран поднять рейтинг украинского лидера Владимира... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:10
2023-11-08T20:11
в мире
украина
молдавия
киев
николай азаров (политик)
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150933/73/1509337305_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2aefbda21bf032df0432f11c6eec8502.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Рекомендации Еврокомиссии о старте переговоров по вступлению Украины в ЕС являются попыткой западных стран поднять рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского среди населения на фоне разочарования украинцев ситуацией в стране, рассказал РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Все службы на Западе, которые сейчас занимаются украинским режимом, отслеживают падение доверия к Зеленскому со стороны населения, разочарование в том, что сейчас в стране происходит. Поэтому нужна очередная "морковка", надо что-то опять пообещать", - отметил Азаров. Экс-глава украинского кабмина уверен, что заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о рекомендациях по Украине - это сугубо политико-конъюнктурное решение. А украинские СМИ, по мнению Азарова, представляют рекомендацию Еврокомиссии для стран-членов ЕС о будущем киевской евроинтеграции как свершившийся факт начала переговоров, вводя в заблуждение "доверчивых украинцев", которые не изучали критерии для вступления в Евросоюз. Кроме того, Азаров выразил сожаление, что современные европейские чиновники, в отличие от своих предшественников, которые "разбирались до каждой запятой", халатно относятся к политике расширения ЕС и игнорируют несоответствие Украины необходимым требованиям. "Реально киевский режим ни по одному из копенгагенских критериев не подходит (для вступления в ЕС). То, что сейчас есть в Киеве, когда бюджет на три четверти финансируется за счет подачек Запада, о каком платежном балансе можно говорить? Если государственный долг уже за 100%. Словом, это все авантюризм", - заключил Азаров. Ранее в среду ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20231108/ukaz-1908180621.html
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908137673.html
https://ria.ru/20231108/zelenskiy-1908101744.html
украина
молдавия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150933/73/1509337305_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_d96410077797672cb18d72e44fab9494.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, молдавия, киев, николай азаров (политик), владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Молдавия, Киев, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Азаров назвал истинную причину рекомендаций по вступлению Украины в ЕС

Азаров: Запад пытается поднять рейтинг Зеленского переговорами о вступлении в ЕС

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Николай Азаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Рекомендации Еврокомиссии о старте переговоров по вступлению Украины в ЕС являются попыткой западных стран поднять рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского среди населения на фоне разочарования украинцев ситуацией в стране, рассказал РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Все службы на Западе, которые сейчас занимаются украинским режимом, отслеживают падение доверия к Зеленскому со стороны населения, разочарование в том, что сейчас в стране происходит. Поэтому нужна очередная "морковка", надо что-то опять пообещать", - отметил Азаров.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
"Это неуважение". Генерал ВСУ назвал указ Зеленского пощечиной Залужному
Вчера, 16:03
Экс-глава украинского кабмина уверен, что заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о рекомендациях по Украине - это сугубо политико-конъюнктурное решение. А украинские СМИ, по мнению Азарова, представляют рекомендацию Еврокомиссии для стран-членов ЕС о будущем киевской евроинтеграции как свершившийся факт начала переговоров, вводя в заблуждение "доверчивых украинцев", которые не изучали критерии для вступления в Евросоюз.
Кроме того, Азаров выразил сожаление, что современные европейские чиновники, в отличие от своих предшественников, которые "разбирались до каждой запятой", халатно относятся к политике расширения ЕС и игнорируют несоответствие Украины необходимым требованиям.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
СМИ заметили шокирующую деталь в поведении Зеленского
Вчера, 13:49
"Реально киевский режим ни по одному из копенгагенских критериев не подходит (для вступления в ЕС). То, что сейчас есть в Киеве, когда бюджет на три четверти финансируется за счет подачек Запада, о каком платежном балансе можно говорить? Если государственный долг уже за 100%. Словом, это все авантюризм", - заключил Азаров.
Ранее в среду ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий.
Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Президент Украины Владимир Зеленский
Большие проблемы. В США заявили о неожиданном ударе по Зеленскому
Вчера, 11:19
 
В миреУкраинаМолдавияКиевНиколай Азаров (политик)Владимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала