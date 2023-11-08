https://ria.ru/20231108/ukraina-1908255116.html

Азаров оценил готовность экономики Украины к вступлению в ЕС

Азаров оценил готовность экономики Украины к вступлению в ЕС - РИА Новости, 08.11.2023

Азаров оценил готовность экономики Украины к вступлению в ЕС

Экономика Украины не соответствует необходимым для вступления в Евросоюз критериям, она не являлась конкурентной еще в 2013 году, когда украинские власти... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T20:05

2023-11-08T20:05

2023-11-08T20:06

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экономика Украины не соответствует необходимым для вступления в Евросоюз критериям, она не являлась конкурентной еще в 2013 году, когда украинские власти приостановили процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, заявил РИА Новости бывший украинский премьер Николай Азаров. Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. "Критерии требуют, чтобы была конкурентоспособная рыночная экономика. Она у нас (на Украине – ред.) в 2013 году не была конкурентной. Поэтому мы и отложили подписание соглашения (об ассоциации с ЕС – ред.)", - сообщил Азаров. Экс-премьер Украины заявил, что выводы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по ситуации на Украине расходятся реальным положением дел, а экономика страны пребывает в состоянии разрухи. По словам Азарова, пока не будет урегулирован территориальный конфликт, Украина не сможет вступить в ЕС. Кроме того, бывший премьер отметил грубое нарушение прав человека и фундаментальных свобод в стране, что противоречит необходимым критериям для присоединения к союзу. "Когда за лайки дают тюремные сроки, за комментарии в Интернете дают реальные сроки, по пять лет тюрьмы украинский режим дает. Тысячи политических заключенных находятся в камерах", - сказал он, добавив, что на Украине продолжаются гонения на церковь и запрещается целая конфессия. Кроме того, по словам Азарова, запрет на русский язык также демонстрирует провал Киева в стремлениях соответствовать критериями ЕС. "В Копенгагенских соглашениях говорится о региональных языках, о так называемой хартии языков (Европейская хартия региональных языков - ред.). Язык запретили русский. О какой свободе и уважении идет речь?" - заключил экс-премьер. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.

https://ria.ru/20231108/ukraina-1908238751.html

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

https://ria.ru/20231108/ukraina-1908157699.html

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в мире, украина, киев, николай азаров (политик), владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия