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Азаров оценил готовность экономики Украины к вступлению в ЕС - РИА Новости, 08.11.2023
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20:05 08.11.2023 (обновлено: 20:06 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908255116.html
Азаров оценил готовность экономики Украины к вступлению в ЕС
Азаров оценил готовность экономики Украины к вступлению в ЕС - РИА Новости, 08.11.2023
Азаров оценил готовность экономики Украины к вступлению в ЕС
Экономика Украины не соответствует необходимым для вступления в Евросоюз критериям, она не являлась конкурентной еще в 2013 году, когда украинские власти... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:05
2023-11-08T20:06
в мире
украина
киев
николай азаров (политик)
владимир зеленский
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экономика Украины не соответствует необходимым для вступления в Евросоюз критериям, она не являлась конкурентной еще в 2013 году, когда украинские власти приостановили процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, заявил РИА Новости бывший украинский премьер Николай Азаров. Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. "Критерии требуют, чтобы была конкурентоспособная рыночная экономика. Она у нас (на Украине – ред.) в 2013 году не была конкурентной. Поэтому мы и отложили подписание соглашения (об ассоциации с ЕС – ред.)", - сообщил Азаров. Экс-премьер Украины заявил, что выводы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по ситуации на Украине расходятся реальным положением дел, а экономика страны пребывает в состоянии разрухи. По словам Азарова, пока не будет урегулирован территориальный конфликт, Украина не сможет вступить в ЕС. Кроме того, бывший премьер отметил грубое нарушение прав человека и фундаментальных свобод в стране, что противоречит необходимым критериям для присоединения к союзу. "Когда за лайки дают тюремные сроки, за комментарии в Интернете дают реальные сроки, по пять лет тюрьмы украинский режим дает. Тысячи политических заключенных находятся в камерах", - сказал он, добавив, что на Украине продолжаются гонения на церковь и запрещается целая конфессия. Кроме того, по словам Азарова, запрет на русский язык также демонстрирует провал Киева в стремлениях соответствовать критериями ЕС. "В Копенгагенских соглашениях говорится о региональных языках, о так называемой хартии языков (Европейская хартия региональных языков - ред.). Язык запретили русский. О какой свободе и уважении идет речь?" - заключил экс-премьер. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908238751.html
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
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в мире, украина, киев, николай азаров (политик), владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Киев, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия
Азаров оценил готовность экономики Украины к вступлению в ЕС

Азаров: экономика Украины не соответствует критериям для вступления в ЕС

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНиколай Азаров во время пресс-конференции на тему: "Президентские выборы на Украине: кто пройдет во второй тур?"
Николай Азаров во время пресс-конференции на тему: Президентские выборы на Украине: кто пройдет во второй тур? - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Николай Азаров во время пресс-конференции на тему: "Президентские выборы на Украине: кто пройдет во второй тур?". Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экономика Украины не соответствует необходимым для вступления в Евросоюз критериям, она не являлась конкурентной еще в 2013 году, когда украинские власти приостановили процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, заявил РИА Новости бывший украинский премьер Николай Азаров.
Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
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"Критерии требуют, чтобы была конкурентоспособная рыночная экономика. Она у нас (на Украине – ред.) в 2013 году не была конкурентной. Поэтому мы и отложили подписание соглашения (об ассоциации с ЕС – ред.)", - сообщил Азаров.
Экс-премьер Украины заявил, что выводы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по ситуации на Украине расходятся реальным положением дел, а экономика страны пребывает в состоянии разрухи.
По словам Азарова, пока не будет урегулирован территориальный конфликт, Украина не сможет вступить в ЕС. Кроме того, бывший премьер отметил грубое нарушение прав человека и фундаментальных свобод в стране, что противоречит необходимым критериям для присоединения к союзу. "Когда за лайки дают тюремные сроки, за комментарии в Интернете дают реальные сроки, по пять лет тюрьмы украинский режим дает. Тысячи политических заключенных находятся в камерах", - сказал он, добавив, что на Украине продолжаются гонения на церковь и запрещается целая конфессия.
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Кроме того, по словам Азарова, запрет на русский язык также демонстрирует провал Киева в стремлениях соответствовать критериями ЕС.
"В Копенгагенских соглашениях говорится о региональных языках, о так называемой хартии языков (Европейская хартия региональных языков - ред.). Язык запретили русский. О какой свободе и уважении идет речь?" - заключил экс-премьер.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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