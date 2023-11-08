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У США не осталось средств для гуманитарной поддержки Украины - РИА Новости, 08.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:41 08.11.2023 (обновлено: 19:29 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908238751.html
У США не осталось средств для гуманитарной поддержки Украины
У США не осталось средств для гуманитарной поддержки Украины - РИА Новости, 08.11.2023
У США не осталось средств для гуманитарной поддержки Украины
У правительства США закончились средства для прямой бюджетной поддержки Киева, без новых ассигнований гуманитарная помощь может прекратиться, заявил помощник... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T18:41
2023-11-08T19:29
специальная военная операция на украине
сша
украина
агентство по международному развитию сша
в мире
карин жан-пьер
кевин маккарти
киев
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ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. У правительства США закончились средства для прямой бюджетной поддержки Киева, без новых ассигнований гуманитарная помощь может прекратиться, заявил помощник главы Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки.&quot;В настоящее время средств на продолжение прямой бюджетной поддержки не осталось. Без дальнейших ассигнований правительству Украины придется задействовать чрезвычайные меры, такие как эмиссия денег и невыплата зарплат критически важным служащим, что может привести к гиперинфляции и нанести серьезный ущерб усилиям в военной сфере&quot;, — сказал он во время слушаний в комитете сената по иностранным делам.Макки подчеркнул, что если конгресс не утвердит дополнительное финансирование на нужды Киева, то организациям — партнерам США на Украине придется либо сократить число получателей гуманитарной помощи на 75 процентов, либо полностью прекратить реализацию подобных программ.Как сообщила на прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Вашингтон передает Киеву меньшие пакеты военной помощи из-за истощения выделенных конгрессом средств. Она призвал законодателей побыстрее одобрить заявку президента Джо Байдена на выделение дополнительных 60 миллиардов долларов и показать, что "США продолжают решительную поддержку Украины".Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун в правительстве США. Причиной этому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для Киева.В результате был принят временный бюджет без пункта о поддержке Украины. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева. Теперь у США нет новых денег для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная Штатами Киеву, уже превысила 100 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20231107/ukraina-1907940414.html
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
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сша, украина, агентство по международному развитию сша, в мире, карин жан-пьер, кевин маккарти, киев, джо байден
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Агентство по международному развитию США, В мире, Карин Жан-Пьер, Кевин Маккарти, Киев, Джо Байден
У США не осталось средств для гуманитарной поддержки Украины

USAID: у США не осталось средств для прямой бюджетной поддержки Украины

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. У правительства США закончились средства для прямой бюджетной поддержки Киева, без новых ассигнований гуманитарная помощь может прекратиться, заявил помощник главы Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки.
«

"В настоящее время средств на продолжение прямой бюджетной поддержки не осталось. Без дальнейших ассигнований правительству Украины придется задействовать чрезвычайные меры, такие как эмиссия денег и невыплата зарплат критически важным служащим, что может привести к гиперинфляции и нанести серьезный ущерб усилиям в военной сфере", — сказал он во время слушаний в комитете сената по иностранным делам.

Макки подчеркнул, что если конгресс не утвердит дополнительное финансирование на нужды Киева, то организациям — партнерам США на Украине придется либо сократить число получателей гуманитарной помощи на 75 процентов, либо полностью прекратить реализацию подобных программ.
Как сообщила на прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Вашингтон передает Киеву меньшие пакеты военной помощи из-за истощения выделенных конгрессом средств. Она призвал законодателей побыстрее одобрить заявку президента Джо Байдена на выделение дополнительных 60 миллиардов долларов и показать, что "США продолжают решительную поддержку Украины".
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
СМИ узнали, как высказывания Залужного могут повлиять на помощь США Украине
7 ноября, 16:04
Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не вызвал шатдаун в правительстве США. Причиной этому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для Киева.
В результате был принят временный бюджет без пункта о поддержке Украины. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева. Теперь у США нет новых денег для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу. По данным американских СМИ, военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная Штатами Киеву, уже превысила 100 миллиардов долларов.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаАгентство по международному развитию СШАВ миреКарин Жан-ПьерКевин МаккартиКиевДжо Байден
 
 
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