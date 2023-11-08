https://ria.ru/20231108/ukraina-1908218067.html

В Госдуме заявили, что на членстве Украины в Евросоюзе поставлен крест

В Госдуме заявили, что на членстве Украины в Евросоюзе поставлен крест - РИА Новости, 08.11.2023

В Госдуме заявили, что на членстве Украины в Евросоюзе поставлен крест

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что на планах Украины вступить в Евросоюз поставлен крест, там ее не хотят видеть даже ближайшие... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:40

2023-11-08T17:40

2023-11-08T17:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что на планах Украины вступить в Евросоюз поставлен крест, там ее не хотят видеть даже ближайшие союзники. В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". "Шансов и перспектив вступления в Евросоюз у Украины нет. На этом поставлен крест. Ближайшие союзники, которые еще недавно так ее оголтело поддерживали, сейчас четко дают понять, что не хотят видеть Украину, которая оказалась у разбитого корыта. Она им там не нужна", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, западные страны использовали Украину, купив мечтой о беззаботной и сытой европейской жизни, в попытке ослабить и пошатнуть стабильность в Российской Федерации. "Но у них ничего не получилось. Россия выстояла и показала идейным противникам, что способна держать удар и бить в ответ. А вот украинский народ стал жертвой продажной политики своих псевдоэлит", - подчеркнул Шеремет.

https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901353709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, михаил шеремет, госдума рф, евросоюз