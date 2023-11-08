В Госдуме заявили, что на членстве Украины в Евросоюзе поставлен крест
Депутат Шеремет: даже ближайшие союзники не хотят видеть Украину в Евросоюзе
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что на планах Украины вступить в Евросоюз поставлен крест, там ее не хотят видеть даже ближайшие союзники.
В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
"Шансов и перспектив вступления в Евросоюз у Украины нет. На этом поставлен крест. Ближайшие союзники, которые еще недавно так ее оголтело поддерживали, сейчас четко дают понять, что не хотят видеть Украину, которая оказалась у разбитого корыта. Она им там не нужна", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, западные страны использовали Украину, купив мечтой о беззаботной и сытой европейской жизни, в попытке ослабить и пошатнуть стабильность в Российской Федерации. "Но у них ничего не получилось. Россия выстояла и показала идейным противникам, что способна держать удар и бить в ответ. А вот украинский народ стал жертвой продажной политики своих псевдоэлит", - подчеркнул Шеремет.