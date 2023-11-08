https://ria.ru/20231108/ukraina-1908124521.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.11.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:56
2023-11-08T12:56
2023-11-08T12:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
кировоградская область
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога была объявлена в указанных регионах практически одновременно - в 12.38 мск. Ранее в среду тревога была объявлена в ряде областей Украины, спустя время ее отменили. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что в одном из прифронтовых районов получила повреждения одна из теплоэлектростанций, жители соседнего населенного пункта остались без воды и света. По данным МВД Украины, в городах Никополь и Марганец Днепропетровской области разрушены объект инфраструктуры, линии электроснабжения и газопроводы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Кировоградская область
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти сообщили о воздушной тревоге в Кировоградской и Днепропетровской областях
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, тревога была объявлена в указанных регионах практически одновременно - в 12.38 мск.
Ранее в среду тревога была объявлена в ряде областей Украины, спустя время ее отменили. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что в одном из прифронтовых районов получила повреждения одна из теплоэлектростанций, жители соседнего населенного пункта остались без воды и света. По данным МВД Украины, в городах Никополь и Марганец Днепропетровской области разрушены объект инфраструктуры, линии электроснабжения и газопроводы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.