https://ria.ru/20231108/ukraina-1908124521.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.11.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:56

2023-11-08T12:56

2023-11-08T12:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

кировоградская область

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога была объявлена в указанных регионах практически одновременно - в 12.38 мск. Ранее в среду тревога была объявлена в ряде областей Украины, спустя время ее отменили. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что в одном из прифронтовых районов получила повреждения одна из теплоэлектростанций, жители соседнего населенного пункта остались без воды и света. По данным МВД Украины, в городах Никополь и Марганец Днепропетровской области разрушены объект инфраструктуры, линии электроснабжения и газопроводы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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кировоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, днепропетровская область, кировоградская область