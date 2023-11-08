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МИД Японии заявил, что G7 продолжит поддержку Украины - РИА Новости, 08.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:59 08.11.2023 (обновлено: 13:43 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908112004.html
МИД Японии заявил, что G7 продолжит поддержку Украины
МИД Японии заявил, что G7 продолжит поддержку Украины - РИА Новости, 08.11.2023
МИД Японии заявил, что G7 продолжит поддержку Украины
В условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке помощь G7 Украине останется неизменной, заявила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава на итоговой... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:59
2023-11-08T13:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
g7
ёко камикава
япония
ситуация в днр и лнр
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ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. В условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке помощь G7 Украине останется неизменной, заявила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава на итоговой пресс-конференции после завершения встречи глав МИД стран G7, проходившей в Токио 7-8 ноября. "В условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке позиция стран G7 в отношении жестких санкций против России и сильной помощи Украине останется неизменной", - сказала Камикава. Министр пояснила, что утром в среду состоялась сессия по Украине стран "семерки", а во второй половине дня в информационной сессии принял участие глава МИД Украины Кулеба."Страны "семерки" пришли к единому мнению о необходимости ускорить помощь Украине для средне- и долгосрочного восстановления частным бизнесом и государствами, а также продвигать "формулу мира" вместе с международными партнерами", - сказала Камикава, подчеркнув намерение стран G7 оказывать "помощь в различных отраслях, таких как дипломатия, гуманитарная сфера, финансы, обеспечение безопасности".В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231107/ukraina-1908035411.html
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в мире, украина, g7, ёко камикава, япония, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, G7, Ёко Камикава, Япония, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД Японии заявил, что G7 продолжит поддержку Украины

МИД Японии: G7 продолжит поддержку Украины, несмотря на ситуацию с Израилем

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. В условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке помощь G7 Украине останется неизменной, заявила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава на итоговой пресс-конференции после завершения встречи глав МИД стран G7, проходившей в Токио 7-8 ноября.
"В условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке позиция стран G7 в отношении жестких санкций против России и сильной помощи Украине останется неизменной", - сказала Камикава. Министр пояснила, что утром в среду состоялась сессия по Украине стран "семерки", а во второй половине дня в информационной сессии принял участие глава МИД Украины Кулеба.
"Страны "семерки" пришли к единому мнению о необходимости ускорить помощь Украине для средне- и долгосрочного восстановления частным бизнесом и государствами, а также продвигать "формулу мира" вместе с международными партнерами", - сказала Камикава, подчеркнув намерение стран G7 оказывать "помощь в различных отраслях, таких как дипломатия, гуманитарная сфера, финансы, обеспечение безопасности".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаG7Ёко КамикаваЯпонияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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