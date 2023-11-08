https://ria.ru/20231108/ukraina-1908112004.html

МИД Японии заявил, что G7 продолжит поддержку Украины

МИД Японии заявил, что G7 продолжит поддержку Украины - РИА Новости, 08.11.2023

МИД Японии заявил, что G7 продолжит поддержку Украины

В условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке помощь G7 Украине останется неизменной, заявила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава на итоговой... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:59

2023-11-08T11:59

2023-11-08T13:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

g7

ёко камикава

япония

ситуация в днр и лнр

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ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. В условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке помощь G7 Украине останется неизменной, заявила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава на итоговой пресс-конференции после завершения встречи глав МИД стран G7, проходившей в Токио 7-8 ноября. "В условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке позиция стран G7 в отношении жестких санкций против России и сильной помощи Украине останется неизменной", - сказала Камикава. Министр пояснила, что утром в среду состоялась сессия по Украине стран "семерки", а во второй половине дня в информационной сессии принял участие глава МИД Украины Кулеба."Страны "семерки" пришли к единому мнению о необходимости ускорить помощь Украине для средне- и долгосрочного восстановления частным бизнесом и государствами, а также продвигать "формулу мира" вместе с международными партнерами", - сказала Камикава, подчеркнув намерение стран G7 оказывать "помощь в различных отраслях, таких как дипломатия, гуманитарная сфера, финансы, обеспечение безопасности".В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231107/ukraina-1908035411.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, g7, ёко камикава, япония, ситуация в днр и лнр