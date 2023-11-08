МИД Японии заявил, что G7 продолжит поддержку Украины
МИД Японии: G7 продолжит поддержку Украины, несмотря на ситуацию с Израилем
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
ТОКИО, 8 ноя – РИА Новости. В условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке помощь G7 Украине останется неизменной, заявила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава на итоговой пресс-конференции после завершения встречи глав МИД стран G7, проходившей в Токио 7-8 ноября.
"В условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке позиция стран G7 в отношении жестких санкций против России и сильной помощи Украине останется неизменной", - сказала Камикава. Министр пояснила, что утром в среду состоялась сессия по Украине стран "семерки", а во второй половине дня в информационной сессии принял участие глава МИД Украины Кулеба.
"Страны "семерки" пришли к единому мнению о необходимости ускорить помощь Украине для средне- и долгосрочного восстановления частным бизнесом и государствами, а также продвигать "формулу мира" вместе с международными партнерами", - сказала Камикава, подчеркнув намерение стран G7 оказывать "помощь в различных отраслях, таких как дипломатия, гуманитарная сфера, финансы, обеспечение безопасности".
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