Зеленский подписал указ о выполнении условий для вступления Украины в ЕС
Зеленский подписал указ о необходимости выполнения условий для вступления в ЕС
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Украины должен выполнить все требования Еврокомиссии для ускорения начала переговоров по вступлению в Евросоюз, соответствующий указ в среду подписал Владимир Зеленский.
"Кабинету министров Украины необходимо обеспечить завершение выполнения рекомендаций Европейской комиссии, представленных в отчете о прогрессе Украины в рамках пакета расширения 2023", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Зеленского.
Согласно документу, кабмин должен инициировать проведение консультаций с ЕК по определению организационных аспектов переговорного процесса по вступлению Украины в Евросоюз, подготовить и подать предложения по созданию делегации для участия в переговорах по заключению соглашения, подготовить и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект об утверждении новой программы адаптации законодательства к праву ЕС.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Еврокомиссия официально передала Киеву отчет с рекомендацией начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз.
В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.