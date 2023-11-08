Рейтинг@Mail.ru
Зеленский подписал указ о выполнении условий для вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:41 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/ukaz-1908285010.html
Зеленский подписал указ о выполнении условий для вступления Украины в ЕС
Зеленский подписал указ о выполнении условий для вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 08.11.2023
Зеленский подписал указ о выполнении условий для вступления Украины в ЕС
Кабинет министров Украины должен выполнить все требования Еврокомиссии для ускорения начала переговоров по вступлению в Евросоюз, соответствующий указ в среду... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T23:41
2023-11-08T23:41
в мире
украина
киев
молдавия
владимир зеленский
денис шмыгаль
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850924741_0:103:3078:1834_1920x0_80_0_0_3d88f02b2562c49f7e09f64ae94ed220.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Украины должен выполнить все требования Еврокомиссии для ускорения начала переговоров по вступлению в Евросоюз, соответствующий указ в среду подписал Владимир Зеленский. Ранее в среду Киев посол ЕС на Украине Катарина Матернова сообщила, что до середины декабря должен выполнить четыре условия, чтобы получить "зеленый свет" на начало переговоров о вступлении в Евросоюз. "Кабинету министров Украины необходимо обеспечить завершение выполнения рекомендаций Европейской комиссии, представленных в отчете о прогрессе Украины в рамках пакета расширения 2023", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Зеленского. Согласно документу, кабмин должен инициировать проведение консультаций с ЕК по определению организационных аспектов переговорного процесса по вступлению Украины в Евросоюз, подготовить и подать предложения по созданию делегации для участия в переговорах по заключению соглашения, подготовить и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект об утверждении новой программы адаптации законодательства к праву ЕС. Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Еврокомиссия официально передала Киеву отчет с рекомендацией начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html
https://ria.ru/20231103/zakat-1907052069.html
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
украина
киев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850924741_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4ebe6dd5f4fab0c4c99d7ea99751bdf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, молдавия, владимир зеленский, денис шмыгаль, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Молдавия, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Верховная Рада Украины
Зеленский подписал указ о выполнении условий для вступления Украины в ЕС

Зеленский подписал указ о необходимости выполнения условий для вступления в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Украины должен выполнить все требования Еврокомиссии для ускорения начала переговоров по вступлению в Евросоюз, соответствующий указ в среду подписал Владимир Зеленский.
Ранее в среду Киев посол ЕС на Украине Катарина Матернова сообщила, что до середины декабря должен выполнить четыре условия, чтобы получить "зеленый свет" на начало переговоров о вступлении в Евросоюз.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
У Зеленского выдалась тяжелая неделя. И это только начало
6 ноября, 08:00
"Кабинету министров Украины необходимо обеспечить завершение выполнения рекомендаций Европейской комиссии, представленных в отчете о прогрессе Украины в рамках пакета расширения 2023", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Зеленского.
Согласно документу, кабмин должен инициировать проведение консультаций с ЕК по определению организационных аспектов переговорного процесса по вступлению Украины в Евросоюз, подготовить и подать предложения по созданию делегации для участия в переговорах по заключению соглашения, подготовить и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект об утверждении новой программы адаптации законодательства к праву ЕС.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Еврокомиссия официально передала Киеву отчет с рекомендацией начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Последний и окончательный закат Европы
3 ноября, 08:00
В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Украина разорила Запад
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаКиевМолдавияВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала