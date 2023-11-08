https://ria.ru/20231108/ukaz-1908285010.html

Зеленский подписал указ о выполнении условий для вступления Украины в ЕС

Зеленский подписал указ о выполнении условий для вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 08.11.2023

Зеленский подписал указ о выполнении условий для вступления Украины в ЕС

Кабинет министров Украины должен выполнить все требования Еврокомиссии для ускорения начала переговоров по вступлению в Евросоюз, соответствующий указ в среду... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T23:41

2023-11-08T23:41

2023-11-08T23:41

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евросоюз

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Украины должен выполнить все требования Еврокомиссии для ускорения начала переговоров по вступлению в Евросоюз, соответствующий указ в среду подписал Владимир Зеленский. Ранее в среду Киев посол ЕС на Украине Катарина Матернова сообщила, что до середины декабря должен выполнить четыре условия, чтобы получить "зеленый свет" на начало переговоров о вступлении в Евросоюз. "Кабинету министров Украины необходимо обеспечить завершение выполнения рекомендаций Европейской комиссии, представленных в отчете о прогрессе Украины в рамках пакета расширения 2023", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Зеленского. Согласно документу, кабмин должен инициировать проведение консультаций с ЕК по определению организационных аспектов переговорного процесса по вступлению Украины в Евросоюз, подготовить и подать предложения по созданию делегации для участия в переговорах по заключению соглашения, подготовить и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект об утверждении новой программы адаптации законодательства к праву ЕС. Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Еврокомиссия официально передала Киеву отчет с рекомендацией начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html

https://ria.ru/20231103/zakat-1907052069.html

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

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в мире, украина, киев, молдавия, владимир зеленский, денис шмыгаль, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, верховная рада украины