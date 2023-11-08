https://ria.ru/20231108/ubiystvo-1908242253.html

Спецоперация, 8 ноября: стало известно, кто стоит за убийством депутата ЛНР

Спецоперация, 8 ноября: стало известно, кто стоит за убийством депутата ЛНР - РИА Новости, 08.11.2023

Спецоперация, 8 ноября: стало известно, кто стоит за убийством депутата ЛНР

Об убийстве депутата в Луганске, ходе спецоперации и планах США конфисковать российские активы — в материале РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T18:58

2023-11-08T18:58

2023-11-08T19:50

специальная военная операция на украине

украина

россия

донецкая народная республика

роберт фицо

вооруженные силы украины

су-27

миг-29

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908092770_0:0:1420:799_1920x0_80_0_0_5c240e17d60d663f1a9d9f71dee45bec.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Об убийстве депутата в Луганске, ходе спецоперации и планах США конфисковать российские активы — в материале РИА Новости.Новое преступление УкраиныГлавное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины взяло на себя ответственность за убийство депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко, о проведении "специальной операции по ликвидации" ведомство сообщило в Telegram-канале.Филипоненко погиб в среду в Луганске при детонации взрывного устройства в автомобиле. Как рассказал РИА Новости один из очевидцев, люди пытались оказать ему помощь, но депутат скончался на месте от полученных ран. По данным Следственного комитета, взрыв произошел под днищем автомобиля Филипоненко, возбуждено уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте.В публикации украинской разведки указано, что "специальную операцию по ликвидации Филипоненко реализовали совместно с представителями движения сопротивления". На депутата уже совершали покушение — в феврале 2022 его машину тоже взорвали, но парламентарий тогда выжил, ранения получил его водитель.В свою очередь, в ФСБ сообщили о задержании в Бурятии пособника украинской разведки, который склонял российских военных к переходу на сторону ВСУ. Спецслужба завела дело о госизмене.Ход спецоперации Российские войска начали применять в зоне проведения спецоперации на Украине модернизированный управляемый снаряд "Краснополь" с повышенной точностью, сообщили РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы". Вооруженные силы также продолжают уничтожать украинские ВВС. За прошедшие сутки военные сбили пять самолетов противника — истребитель Су-27, два МиГ-29 и два штурмовика Су-25. Российская армия поразила объединенный командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ в районе Вольноандреевки в Запорожской области, пункты управления 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады нацгвардии Украины в районе Серебрянки в ДНР, уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 возле Арциза в Одесской области и склад боеприпасов ВСУ в районе Богатыря в Донецкой Народной Республике.ВС России отразили две украинские атаки в районе Тимковки на Купянском направлении, а на Краснолиманском — ударили по скоплению живой силы и техники ВСУ. Совокупные потери украинских войск составили до 90 человек. Российские военные также отбили атаки противника на Запорожском направлении. За прошедшие сутки их было три — у Работино и Новопрокоповки. ВСУ потеряли до 80 человек, три танка, пять БМП. На Херсонском направлении бойцы уничтожили до 30 украинских военных. На Донецком и Южнодонецком направлениях общие потери Киева составили до 280 человек убитыми и ранеными.Помощь Украине Комитет палаты представителей конгресса США поддержал проект, который дает американскому президенту право конфисковывать суверенные российские активы, а госсекретарю — передавать их в пользу Украины и международных организаций.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что отъем активов России за рубежом повлечет издержки для тех, кто это сделает, в том числе юридические. Он не исключил ответные меры, но вряд ли они будут зеркальными.Washington Examiner сообщил, что контролирующая сенат Демократическая партия США отклонила попытку нескольких консерваторов от республиканцев вынести на голосование проект о дополнительной помощи Израилю без запрошенных Белым домом средств на Украину и другие цели.В свою очередь, новое правительство Словакии во главе с Робертом Фицо заблокировало предложение предыдущего кабмина об отправке Киеву военной помощи на 40,3 миллиона евро.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20231108/ukraina-1908157699.html

https://ria.ru/20231106/ukraina-1907723874.html

https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html

украина

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, донецкая народная республика, роберт фицо, вооруженные силы украины, су-27, миг-29, су-25, фсб, михаил филипоненко, дмитрий песков, высокоточные комплексы