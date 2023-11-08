https://ria.ru/20231108/turkmeniya-1908070417.html

МИД рассказал о диалоге с Туркменией по вопросам энергетики

МИД рассказал о диалоге с Туркменией по вопросам энергетики - РИА Новости, 08.11.2023

МИД рассказал о диалоге с Туркменией по вопросам энергетики

Россия и Туркменистан ведут регулярный диалог по вопросам топливно-энергетической сферы, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T08:35

2023-11-08T08:35

2023-11-08T08:35

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узбекистан

казахстан

россия

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туркмения

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Туркменистан ведут регулярный диалог по вопросам топливно-энергетической сферы, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. Ранее председатель Госконцерна "Туркменгаз" Мырат Арчаев заявил, что создание трехстороннего газового союза с участием России, Казахстана и Узбекистана затрагивает интересы других государств, в том числе Туркмении, и Ашхабад обеспокоен подобными заявлениями. "Россию и Туркменистан связывают узы дружбы, поэтому у нас не может быть "недосказанности" в отношениях. Мы поддерживаем регулярный диалог, в том числе по вопросам топливно-энергетической сферы. Уверен, сотрудничество между нами будет и далее служить образцом конструктивного и выгодного стратегического партнёрства в энергетике", - сказал дипломат. Ранее президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Создание "тройственного газового союза" Путин и Токаев обсуждали в ноябре прошлого года. Предполагалось участие Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям республик. "Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов. Минэнерго Узбекистана уточняло, что республика заключила контракт на закупку газа на два года, поставки планируется начать с 1 октября, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки – около 2,8 миллиарда кубометров в год. Отмечалось, что российский газ будет поставляться в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия - Центр" через Казахстан.

https://ria.ru/20230811/soyuz-1889410919.html

https://ria.ru/20220915/diplomatiya-1816747387.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, узбекистан, казахстан, россия, владимир путин, туркмения