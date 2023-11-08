https://ria.ru/20231108/turkmeniya-1908070417.html
МИД рассказал о диалоге с Туркменией по вопросам энергетики
МИД рассказал о диалоге с Туркменией по вопросам энергетики - РИА Новости, 08.11.2023
МИД рассказал о диалоге с Туркменией по вопросам энергетики
Россия и Туркменистан ведут регулярный диалог по вопросам топливно-энергетической сферы, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T08:35
2023-11-08T08:35
2023-11-08T08:35
экономика
узбекистан
казахстан
россия
владимир путин
туркмения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772450791_0:284:2001:1409_1920x0_80_0_0_5b83336465340fdf8dc6a41afc6fdd28.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Туркменистан ведут регулярный диалог по вопросам топливно-энергетической сферы, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. Ранее председатель Госконцерна "Туркменгаз" Мырат Арчаев заявил, что создание трехстороннего газового союза с участием России, Казахстана и Узбекистана затрагивает интересы других государств, в том числе Туркмении, и Ашхабад обеспокоен подобными заявлениями. "Россию и Туркменистан связывают узы дружбы, поэтому у нас не может быть "недосказанности" в отношениях. Мы поддерживаем регулярный диалог, в том числе по вопросам топливно-энергетической сферы. Уверен, сотрудничество между нами будет и далее служить образцом конструктивного и выгодного стратегического партнёрства в энергетике", - сказал дипломат. Ранее президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Создание "тройственного газового союза" Путин и Токаев обсуждали в ноябре прошлого года. Предполагалось участие Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям республик. "Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов. Минэнерго Узбекистана уточняло, что республика заключила контракт на закупку газа на два года, поставки планируется начать с 1 октября, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки – около 2,8 миллиарда кубометров в год. Отмечалось, что российский газ будет поставляться в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия - Центр" через Казахстан.
https://ria.ru/20230811/soyuz-1889410919.html
https://ria.ru/20220915/diplomatiya-1816747387.html
узбекистан
казахстан
россия
туркмения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772450791_0:0:1879:1409_1920x0_80_0_0_1c427eeb353b665c5e756c9130b7f5f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, узбекистан, казахстан, россия, владимир путин, туркмения
Экономика, Узбекистан, Казахстан, Россия, Владимир Путин, Туркмения
МИД рассказал о диалоге с Туркменией по вопросам энергетики
Стерник: Россия и Туркмения ведут регулярный диалог по вопросам энергетики
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Туркменистан ведут регулярный диалог по вопросам топливно-энергетической сферы, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.
Ранее председатель Госконцерна "Туркменгаз" Мырат Арчаев заявил, что создание трехстороннего газового союза с участием России, Казахстана и Узбекистана затрагивает интересы других государств, в том числе Туркмении, и Ашхабад обеспокоен подобными заявлениями.
Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может расшириться
"Россию и Туркменистан связывают узы дружбы, поэтому у нас не может быть "недосказанности" в отношениях. Мы поддерживаем регулярный диалог, в том числе по вопросам топливно-энергетической сферы. Уверен, сотрудничество между нами будет и далее служить образцом конструктивного и выгодного стратегического партнёрства в энергетике", - сказал дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Создание "тройственного газового союза" Путин и Токаев обсуждали в ноябре прошлого года. Предполагалось участие Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям республик.
"Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.
Минэнерго Узбекистана уточняло, что республика заключила контракт на закупку газа на два года, поставки планируется начать с 1 октября, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки – около 2,8 миллиарда кубометров в год. Отмечалось, что российский газ будет поставляться в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия - Центр" через Казахстан.
Межгосударственные отношения России и Туркмении