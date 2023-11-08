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Эксперты рассказали, из каких стран в Россию едут туристы

Эксперты рассказали, из каких стран в Россию едут туристы - РИА Новости, 08.11.2023

Эксперты рассказали, из каких стран в Россию едут туристы

Въездной турпоток в Россию за девять месяцев этого года вырос на 191 процент и составил 429,1 тысячи прибытий, сообщает пресс-служба РСТ со ссылкой на данные... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:55

2023-11-08T14:55

2023-11-08T14:56

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Въездной турпоток в Россию за девять месяцев этого года вырос на 191 процент и составил 429,1 тысячи прибытий, сообщает пресс-служба РСТ со ссылкой на данные Пограничной службы за девять месяцев 2023 года.Эксперты уточняют, что за последние три года въезд только падал и с более четырех миллионов поездок за девять месяцев 2019 года опустился до 147,4 тысячи за такой же период в 2022-м.В этом году возглавляет список Китай, его доля во въездном турпотоке составила 24,7 процента – 105,8 тысячи прибытий. С большим отставанием на втором месте Германия (42,1 тысячи), на третьем – Турция (33,7 тысячи). Помимо них в первую десятку стран, откуда больше всего гостей едет в Россию, вошли Иран, Туркмения, ОАЭ, Казахстан, Индия, Латвия и Узбекистан.Эксперты удивляются статистике. Например, появление в топ-10 Туркмении вызывает вопросы по поводу цели поездок – действительно ли это туризм.Глава комитета РСТ по международному сотрудничеству, руководитель компании "Свой ТС" Сергей Войтович считает, что цифры по ОАЭ, Ирану, Турции, Катару, Саудовской Аравии, Индии вполне соответствуют реальным потокам. "Туристы есть, индивидуальные и групповые. Их явно стало больше, чем в прошлом году. Мы на днях принимали группу из Саудовской Аравии, они побывали на только что открывшейся выставке "Россия" на ВДНХ и остались очень довольны. Есть иранские группы, китайские, немного турок, совсем чуть-чуть туристов из Индии", – сказал он.Но, по его словам, цифры даже трудно назвать турпотоком в привычном понимании. "Въездной туризм сжался у нас до такой степени, что фактически перешел в категорию hand made (ручная работа – прим.). Цены при этом низкие, и нет никаких проблем забронировать любой выдающийся отель по весьма доступной цене. Туристы не верят собственному счастью, что ночь в пятизвездочной гостинице им обходится в 100 долларов да еще и с завтраком", – говорит Войтович.Генеральный директор компании "Ника" Александр Флит не заметил прироста количества иностранных туристов. "Мы понемногу принимаем гостей изо всех названных стран, кроме, возможно, Турции. Но роста я не вижу", – сказал он.Генеральный директор компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов подтвердил тренд на поездки в Россию из стран Персидского залива. Рост цифр по Латвии, Литве и Польше к туризму отношения не имеет, считает директор калининградской туркомпании "Анюта" Алтынбек Кожахметов. "Речь идет не о туристах, а о гражданах, прежде всего, Германии, а также других европейских стран, имеющих российские и казахстанские паспорта. Они едут к родственникам, но из-за отсутствия прямых рейсов в Россию вынуждены добираться окольными путями, как раз через Польшу, Литву и Латвию", – сказал он.По словам экспертов, если говорить о Туркмении, то, скорее всего, в качестве туристов зачтены те, кто ехал в Россию к родственникам, а также студенты. Это же относится и к турпотоку из Узбекистана и Киргизии.Данные о 4,4 тысячи туристических прибытий из Белоруссии также удивили экспертов. Но тут они, наоборот, возможно, занижены. "На деле речь может идти даже не о десятках, а сотнях тысяч белорусских туристов. Эксперты говорят минимум о миллионе человек. Из Минска летают прямые рейсы в более 20 городов России, только "Белавиа" и только в Москву выполняет 16 рейсов в неделю", – сказал председатель Республиканского союза туриндустрии Белоруссии Филипп Гулый. По его словам, за этот год поток в Россию, в том числе, в Сочи, на Кавказ, в Санкт-Петербург очень вырос.

https://ria.ru/20231107/kitay-1907997654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, отдых в россии, российский союз туриндустрии (рст)