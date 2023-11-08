https://ria.ru/20231108/temrezov-1908116811.html

Темрезов: девять инвестпроектов реализуют в Год промышленности в КЧР

Темрезов: девять инвестпроектов реализуют в Год промышленности в КЧР - РИА Новости, 08.11.2023

Темрезов: девять инвестпроектов реализуют в Год промышленности в КЧР

До конца 2023 года, объявленного в Карачаево-Черкесии Годом промышленности, будут реализованы девять инвестпроектов, создано более 500 рабочих мест, сообщил... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:18

2023-11-08T12:18

2023-11-08T12:18

карачаево-черкесская республика

россия

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 8 ноя - РИА Новости. До конца 2023 года, объявленного в Карачаево-Черкесии Годом промышленности, будут реализованы девять инвестпроектов, создано более 500 рабочих мест, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов. Ранее Темрезов в эфире телеканалов провел прямой эфир с жителями республики, во время которого рассказал, что в рамках Года развития промышленности в Карачаево-Черкесии уже завершена реализация пяти инвестиционных проектов в сфере промышленности, создано 326 рабочих мест. До конца текущего года планируется завершение еще четырех проектов и создание почти 200 новых рабочих мест, говорится в сообщении. Глава региона рассказал, что в этом году введены в эксплуатацию две Красногорские малые ГЭС мощностью 5,1 мегаватта каждая, осуществлен запуск нового завода по производству гипсокартонных листов проектной мощностью 15 миллионов квадратных метров в год, открыта новая швейная фабрика мощностью до пяти миллионов изделий в год, уникальная автоматическая линия сортировки ПЭТ-бутылок. "Индекс промышленного производства в республике составляет 114,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях 120,6%. По темпам роста этого показателя за первый квартал 2023 года регион стал вторым по России и первым в Северо-Кавказском федеральном округе", - отметил Темрезов, слова которого приводит пресс-служба. Вместе с тем, по словам главы республики, в регионе разрабатывается Стратегия развития промышленности на ближайшие 5 лет. Она нацелена на создание высокотехнологичных рабочих мест в отрасли.

https://ria.ru/20231011/plastik-1902004540.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, рашид темрезов