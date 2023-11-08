https://ria.ru/20231108/temrezov-1908116811.html
Темрезов: девять инвестпроектов реализуют в Год промышленности в КЧР
Темрезов: девять инвестпроектов реализуют в Год промышленности в КЧР - РИА Новости, 08.11.2023
Темрезов: девять инвестпроектов реализуют в Год промышленности в КЧР
До конца 2023 года, объявленного в Карачаево-Черкесии Годом промышленности, будут реализованы девять инвестпроектов, создано более 500 рабочих мест, сообщил... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:18
2023-11-08T12:18
2023-11-08T12:18
карачаево-черкесская республика
россия
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 8 ноя - РИА Новости. До конца 2023 года, объявленного в Карачаево-Черкесии Годом промышленности, будут реализованы девять инвестпроектов, создано более 500 рабочих мест, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов. Ранее Темрезов в эфире телеканалов провел прямой эфир с жителями республики, во время которого рассказал, что в рамках Года развития промышленности в Карачаево-Черкесии уже завершена реализация пяти инвестиционных проектов в сфере промышленности, создано 326 рабочих мест. До конца текущего года планируется завершение еще четырех проектов и создание почти 200 новых рабочих мест, говорится в сообщении. Глава региона рассказал, что в этом году введены в эксплуатацию две Красногорские малые ГЭС мощностью 5,1 мегаватта каждая, осуществлен запуск нового завода по производству гипсокартонных листов проектной мощностью 15 миллионов квадратных метров в год, открыта новая швейная фабрика мощностью до пяти миллионов изделий в год, уникальная автоматическая линия сортировки ПЭТ-бутылок. "Индекс промышленного производства в республике составляет 114,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях 120,6%. По темпам роста этого показателя за первый квартал 2023 года регион стал вторым по России и первым в Северо-Кавказском федеральном округе", - отметил Темрезов, слова которого приводит пресс-служба. Вместе с тем, по словам главы республики, в регионе разрабатывается Стратегия развития промышленности на ближайшие 5 лет. Она нацелена на создание высокотехнологичных рабочих мест в отрасли.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Рашид Темрезов
ЧЕРКЕССК, 8 ноя - РИА Новости. До конца 2023 года, объявленного в Карачаево-Черкесии Годом промышленности, будут реализованы девять инвестпроектов, создано более 500 рабочих мест, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.
Ранее Темрезов в эфире телеканалов провел прямой эфир с жителями республики, во время которого рассказал, что в рамках Года развития промышленности в Карачаево-Черкесии уже завершена реализация пяти инвестиционных проектов в сфере промышленности, создано 326 рабочих мест. До конца текущего года планируется завершение еще четырех проектов и создание почти 200 новых рабочих мест, говорится в сообщении.
Темрезов: в КЧР запущена высокопроизводительная линия сортировки пластика
Глава региона рассказал, что в этом году введены в эксплуатацию две Красногорские малые ГЭС мощностью 5,1 мегаватта каждая, осуществлен запуск нового завода по производству гипсокартонных листов проектной мощностью 15 миллионов квадратных метров в год, открыта новая швейная фабрика мощностью до пяти миллионов изделий в год, уникальная автоматическая линия сортировки ПЭТ-бутылок.
"Индекс промышленного производства в республике составляет 114,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях 120,6%. По темпам роста этого показателя за первый квартал 2023 года регион стал вторым по России
и первым в Северо-Кавказском федеральном округе", - отметил Темрезов, слова которого приводит пресс-служба.
Вместе с тем, по словам главы республики, в регионе разрабатывается Стратегия развития промышленности на ближайшие 5 лет. Она нацелена на создание высокотехнологичных рабочих мест в отрасли.