https://ria.ru/20231108/tekhnika-1908274610.html

Путин поручил передать военную технику для парка "Патриот" в Биробиджане

Путин поручил передать военную технику для парка "Патриот" в Биробиджане - РИА Новости, 08.11.2023

Путин поручил передать военную технику для парка "Патриот" в Биробиджане

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны России, Минпросвещения России и Минкультуры России обеспечить в 2025 – 2027 годах передачу военной техники... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T22:02

2023-11-08T22:02

2023-11-08T22:02

россия

биробиджан

владимир путин

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны России, Минпросвещения России и Минкультуры России обеспечить в 2025 – 2027 годах передачу военной техники для экспозиции парка "Патриот" в Биробиджане (ЕАО), следует из опубликованных в среду поручений президента правительству РФ. "Минобороны России при участии Минпросвещения России и Минкультуры России обеспечить в 2025 – 2027 годах передачу образцов военной техники для формирования экспозиции в парке "Патриот" в г. Биробиджане", - сказано в документе. Доклад президенту должен быть представлен до 15 декабря 2023 года, "далее – один раз в год". Ответственным назначен министр обороны Сергей Шойгу.

https://ria.ru/20231105/vystavka-1907591085.html

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россия, биробиджан, владимир путин, сергей шойгу, безопасность