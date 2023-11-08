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Путин поручил передать военную технику для парка "Патриот" в Биробиджане
Путин поручил передать военную технику для парка "Патриот" в Биробиджане - РИА Новости, 08.11.2023
Путин поручил передать военную технику для парка "Патриот" в Биробиджане
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны России, Минпросвещения России и Минкультуры России обеспечить в 2025 – 2027 годах передачу военной техники... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T22:02
2023-11-08T22:02
2023-11-08T22:02
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владимир путин
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны России, Минпросвещения России и Минкультуры России обеспечить в 2025 – 2027 годах передачу военной техники для экспозиции парка "Патриот" в Биробиджане (ЕАО), следует из опубликованных в среду поручений президента правительству РФ. "Минобороны России при участии Минпросвещения России и Минкультуры России обеспечить в 2025 – 2027 годах передачу образцов военной техники для формирования экспозиции в парке "Патриот" в г. Биробиджане", - сказано в документе. Доклад президенту должен быть представлен до 15 декабря 2023 года, "далее – один раз в год". Ответственным назначен министр обороны Сергей Шойгу.
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россия, биробиджан, владимир путин, сергей шойгу, безопасность
Россия, Биробиджан, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Безопасность
Путин поручил передать военную технику для парка "Патриот" в Биробиджане
Путин поручил МО передать военную технику для парка "Патриот" в Биробиджане