Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил передать военную технику для парка "Патриот" в Биробиджане - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:02 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/tekhnika-1908274610.html
Путин поручил передать военную технику для парка "Патриот" в Биробиджане
Путин поручил передать военную технику для парка "Патриот" в Биробиджане - РИА Новости, 08.11.2023
Путин поручил передать военную технику для парка "Патриот" в Биробиджане
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны России, Минпросвещения России и Минкультуры России обеспечить в 2025 – 2027 годах передачу военной техники... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T22:02
2023-11-08T22:02
россия
биробиджан
владимир путин
сергей шойгу
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1d/1576467857_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_9a477f8260ba446f8f38d9198ba4f77e.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны России, Минпросвещения России и Минкультуры России обеспечить в 2025 – 2027 годах передачу военной техники для экспозиции парка "Патриот" в Биробиджане (ЕАО), следует из опубликованных в среду поручений президента правительству РФ. "Минобороны России при участии Минпросвещения России и Минкультуры России обеспечить в 2025 – 2027 годах передачу образцов военной техники для формирования экспозиции в парке "Патриот" в г. Биробиджане", - сказано в документе. Доклад президенту должен быть представлен до 15 декабря 2023 года, "далее – один раз в год". Ответственным назначен министр обороны Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20231105/vystavka-1907591085.html
россия
биробиджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1d/1576467857_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_88e38b14b795cadf11c9922158f5a748.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, биробиджан, владимир путин, сергей шойгу, безопасность
Россия, Биробиджан, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Безопасность
Путин поручил передать военную технику для парка "Патриот" в Биробиджане

Путин поручил МО передать военную технику для парка "Патриот" в Биробиджане

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПарке "Патриот"
Парке Патриот - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Парке "Патриот". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны России, Минпросвещения России и Минкультуры России обеспечить в 2025 – 2027 годах передачу военной техники для экспозиции парка "Патриот" в Биробиджане (ЕАО), следует из опубликованных в среду поручений президента правительству РФ.
«
"Минобороны России при участии Минпросвещения России и Минкультуры России обеспечить в 2025 – 2027 годах передачу образцов военной техники для формирования экспозиции в парке "Патриот" в г. Биробиджане", - сказано в документе.
Доклад президенту должен быть представлен до 15 декабря 2023 года, "далее – один раз в год".
Ответственным назначен министр обороны Сергей Шойгу.
Стенд Московской области на выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Гостям стенда Подмосковья на выставке "Россия" покажут, как управлять БПЛА
5 ноября, 16:04
 
РоссияБиробиджанВладимир ПутинСергей ШойгуБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала